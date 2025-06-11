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11.06.2025, 10:45

В Мангистау автоматизировали проверку медсправок при получении водительских прав

Новости Актау 0 1 082 Наталья Вронская

ЦОНы в Мангистауской области начали автоматически проверять медицинские справки формы 073/у при оформлении водительских удостоверений, передает Lada.kz  по информации Центра общественных коммуникаций Мангистауской области.

архив Lada.kz
архив Lada.kz

Теперь при подаче заявления на получение водительских прав жителям региона не нужно приносить бумажную справку, информация о прохождении медосмотра поступает напрямую в информационную систему Центров обслуживания населения из базы Министерства здравоохранения.

Благодаря интеграции двух систем исключается возможность подачи поддельных документов, ускоряется процесс обработки заявлений и повышается прозрачность получения услуг.

В госкорпорации напомнили, что при замене водительских прав до окончания их срока действия проходить медосмотр не требуется. Также не нужно предоставлять справки из психоневрологического и наркологического диспансеров.

Цифровая инициатива стала частью программы по оптимизации госуслуг и межведомственного взаимодействия.

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