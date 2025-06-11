В Мангистау автоматизировали проверку медсправок при получении водительских прав

ЦОНы в Мангистауской области начали автоматически проверять медицинские справки формы 073/у при оформлении водительских удостоверений, передает Lada.kz по информации Центра общественных коммуникаций Мангистауской области.

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Теперь при подаче заявления на получение водительских прав жителям региона не нужно приносить бумажную справку, информация о прохождении медосмотра поступает напрямую в информационную систему Центров обслуживания населения из базы Министерства здравоохранения.

Благодаря интеграции двух систем исключается возможность подачи поддельных документов, ускоряется процесс обработки заявлений и повышается прозрачность получения услуг.

В госкорпорации напомнили, что при замене водительских прав до окончания их срока действия проходить медосмотр не требуется. Также не нужно предоставлять справки из психоневрологического и наркологического диспансеров.

Цифровая инициатива стала частью программы по оптимизации госуслуг и межведомственного взаимодействия.