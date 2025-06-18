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18.06.2025, 12:55

Доктор медицинских наук из России проводит мастер-класс по эндохирургии в Актау

Новости Актау 0 2 045 Наталья Вронская

В Актау стартовал II междисциплинарный конгресс эндохирургов прикаспийских стран. Одним из ключевых событий стал мастер-класс по эндовидеохирургии, который проходит сегодня, 18 июня, в Мангистауской областной многопрофильной детской больнице, передает Lada.kz по данным пресс-службы облздрава.

фото управления здравоохранения Мангистауской области
фото управления здравоохранения Мангистауской области

Мастер-класс проводит профессор, академик, доктор медицинских наук Юрий Соколов, заведующий кафедрой детской хирургии имени С.Я. Долецкого Российской медицинской академии при Минздраве РФ. Он специально прибыл в Актау для участия в мероприятии.

В рамках практической части под его руководством сегодня выполняются три сложные операции с использованием лапароскопических и торакоскопических методов. Пациенты — трое детей, у которых диагностированы:

  • ганглионеврома заднего средостения;
  • киста правого лёгкого;
  • эхинококковая киста печени и брыжейки кишечника.

За операциями наблюдают хирурги из Астаны, Актобе, Семея, Усть-Каменогорска и Мангистауской области. Для участников организована онлайн-трансляция хирургических вмешательств в отдельном выставочном зале.

Мастер-класс стал значимой образовательной платформой для обмена передовыми методиками в сфере эндохирургии, а также для укрепления профессионального сотрудничества между странами прикаспийского региона и тюркоязычного мира.

Организаторами мероприятия выступили:

  • акимат Мангистауской области,
  • Западно-Казахстанский медицинский университет им. М. Оспанова,
  • областное управление здравоохранения,
  • Ассоциация эндоскопических хирургов Казахстана,
  • общества бариатрических, метаболических и гинекологических эндоскопистов РК,
  • Россотрудничество,
  • цифровая образовательная платформа «MedЗнания Казахстан».

В рамках конгресса также проходит специализированная выставка с участием ведущих мировых производителей медоборудования, где представлены современные эндохирургические инструменты и цифровые решения для операционных.

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