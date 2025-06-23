Model Cup-2025: в Актау вручили Гран-при лучшим моделям

В Актау завершилось масштабное мероприятие Model Cup-2025, организованное в рамках культурной программы ТЮРКСОЙ. За главный приз боролись 74 модели из 8 стран. И вот, наконец, члены жюри сделали свой выбор, назвали лучших в категориях: «Дефиле», «Фотомодель», и, конечно же, вручили главные награды супер Гран-при «Этно-модель» с денежным призом в 1000 долларов, передает Lada.kz .

Кадр из видео

Три дня модели активно участвовали в различных номинациях: фотопозирование, дефиле в национальных костюмах, импровизация. Отбор на конкурс, как отмечают организаторы, был жестким - участники должны были не только уметь держаться на сцене, но и чувствовать музыку и стиль, в котором проходило мероприятие.

Жюри признаются, выбрать лучших было действительно трудно.

Мы определяли не только по внешним данным, а по опыту, посмотрев фотопозирование, дефиле и фристайл в национальной одежде мы просто смотрели на профессионализм моделей, а не на их красоту в первую очередь. Было очень сложно, 74 модели с очень высоким уровнем, из разных стран, с разной культурой, конечно, это было очень сложно, глаза разбегались, но мы справились. Благодарю Актау, организаторов конкурса, все прошло на высшем уровне, - сказала Луиза Закирьянова, член жюри.

Церемония награждения началась с вручения призов и кубков победителям в отдельных категориях, после чего назвали обладателей Гран-при. В их числе были как и самые молодые участники состязания, так и постарше. Одна из них - 10-летняя модель из Республики Тыва, которая занимается моделингом с 6-ти лет.

Я победительница конкурса "Kids Top Model" 1-го сезона и я участвовала в показах в Корее и Москве. Я запомнила, что никогда нельзя переживать и нужно всегда быть собой. Конечно, мне понравилось участвовать в конкурсе в Актау, и особенно то, что я одержала победу, - говорит Айша Монгуш.



Победителем среди юношей стал 24-летний участник из Башкортостана, который начал свою модельную карьеру не так давно, но твердо намерен и дальше идти по этому пути, воплощая свои мечты в реальность.

Это мой первый международный конкурс и супер Гран-при. Я даже не думал занять какое-то место, приятно было принять участие на международном подиуме, познакомиться со всеми национальностями, а теперь это незабываемые эмоции, - говорит Тимур Яппаров.

В заключительный день зрители, пришедшие на конкурс, смогли также насладиться показом дизайнерских коллекций от fashion-мастеров из соседних стран. Показ проходил в тематике «Этномода тюркского мира».

Аяулым Бейсенова