Пираты Каспийского моря: борьба за причал продолжается в Актау

Конфликт вокруг яхт-клуба «Бриз» продолжается. О том, как изменилась ситуация неделю спустя после захвата мест швартовки, рассказал капитан причала ОО «Бриз» Олег Морозов, сообщает Lada.kz .

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Прошла неделя с момента первых инцидентов, но напряжение только растёт. Олег Морозов рассказал, что усилил охрану и заменил оборванный ранее трос, который служил преградой для самовольного доступа к акватории причала. Благодаря этому удалось временно ограничить «халявщиков», незаконно проникавших на территорию.

Однако ситуация остаётся нестабильной. Некоторые лодки, не являющиеся арендованными, продолжают занимать парковочные места.

Отвязать такие суда без их хозяев мы не можем — это риск для нас и юридические последствия, — поясняет капитан причала.

Три дня назад прошло совещание в управлении полиции с участием акимата и пограничной службы. Но, по словам капитана, оно оказалось бесполезным, прокуратура и транспортная инспекция на встречу не явились. В результате никаких решений не приняли.

По словам Олега Морозова, в ночь на 28 июня к причалу прибыли более 10 судов, включая те, которые даже не базируются в яхт-клубе «Бриз». Их экипажи не пускали законных арендаторов, вернувшихся с морских прогулок. Как уверяет капитан, действия были скоординированы.

Мы вызвали полицию, пограничников. Они приехали, переговорили и уехали. После их отъезда суда снова вернулись, а их члены просто перерезали защитный трос и зашли на территорию, — рассказывает капитан причала.

Олег Морозов уже подал несколько заявлений: о хулиганстве, самоуправстве и порче имущества. Арендаторы также готовят коллективное обращение. Адвокат готовит жалобу в управление собственной безопасности по факту бездействия полиции.

Напомним, о захвате мест швартовки в яхт-клубе «Бриз» стало известно 20 июня.