В Мангистау спасатели вытащили из воды тонущего малыша

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Мальчика оставили на берегу без присмотра, и он оказался в воде, передает Lada.kz со ссылкой на Министерство по чрезвычайным ситуациям РК.

Фото с сайта freepik.com

Инцидент случился 29 июля в Каракиянском районе. Во время проведения профилактической агитационной работы сотрудники департамента по ЧС заметили в воде, недалеко от берега, тонущего двухлетнего ребенка.

«Спасатели оперативно вытащили его из воды. На месте совместно с отцом были проведены первичные реанимационные действия, в том числе массаж сердца, что позволило стабилизировать его состояние», - сообщили в МЧС РК.

Малыш оказался в воде из-за недогляда родителей.

После осмотра медиками скорой помощи его отпустили домой.