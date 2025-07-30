В Мангистау спасатели вытащили из воды тонущего малыша

Мальчика оставили на берегу без присмотра, и он оказался в воде, передает Lada.kz со ссылкой на Министерство по чрезвычайным ситуациям РК.
Инцидент случился 29 июля в Каракиянском районе. Во время проведения профилактической агитационной работы сотрудники департамента по ЧС заметили в воде, недалеко от берега, тонущего двухлетнего ребенка.
«Спасатели оперативно вытащили его из воды. На месте совместно с отцом были проведены первичные реанимационные действия, в том числе массаж сердца, что позволило стабилизировать его состояние», - сообщили в МЧС РК.
Малыш оказался в воде из-за недогляда родителей.
После осмотра медиками скорой помощи его отпустили домой.
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