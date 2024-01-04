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ЛАДА.kz » Бизнес

Ирина Логвинова

Опубликовано: Сегодня, 10:24

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Отрицательный объем покупки китайского юаня наблюдался в Мангистау в прошлом году

Аналитики Finprom.kz провели анализ спроса на валюту в разных регионах страны. Наименьшие показатели по покупке юаней зарегистрированы в Мангистауской области.

фото с сайта freepik.com
Так, по данным финансового портала Finprom.kz, в 2023 году в период с января по ноябрь показатель выкупа иностранной валюты в регионе составил: рублей - 1,9 млрд тенге, евро - 3,2 млрд тенге, долларов США - 106,4 млрд тенге.

Нетто-продажи обменными пунктами долларов мало изменились, продажи юаней выросли, а вот от рублей казахстанцы отказываются, говорят эксперты.

Среди регионов РК наибольшие объёмы нетто-продаж долларов США и евро пришлись на крупнейшие мегаполисы. Так, в Алматы объём «чистых» продаж долларов США и евро составил 415,1 млрд и 82,6 млрд тг соответственно, в Шымкенте — 336,9 млрд и 38 млрд тг, в Астане — 143 млрд и 28,3 млрд тг. При этом отрицательные объёмы нетто-продаж европейской валюты наблюдались только в Акмолинской области: минус 174 млн тг.

Положительные нетто-продажи российских рублей в текущем году наблюдались лишь в 12 из 20 регионов РК. Наибольшие объёмы пришлись на Восточно-Казахстанскую (12,6 млрд тг), Карагандинскую (9,3 млрд тг) и Акмолинскую (6,1 млрд тг) области. Самые большие объёмы отрицательных нетто-продаж были зафиксированы в Алматы (минус 19 млрд тг) и Астане (минус 15,7 млрд тг).

Значительный интерес казахстанцы стали проявлять к китайским юаням. За январь–ноябрь 2023 года объём «чистых» продаж этой валюты обменными пунктами РК составил почти 1 млрд тг — на 7,9% больше, чем за аналогичный период прошлого года, и в 2 раза больше, чем в «докоронакризисном» 2019-м.

Наибольшие объёмы «чистых» продаж китайских юаней за январь–ноябрь 2023 года пришлись на Алматы (284,8 млн тг), Астану (271,6 млн тг) и Павлодарскую область (103,4 млн тг). Отрицательные объёмы были отмечены лишь в Мангистауской (минус 1,2 млн тг) и Туркестанской (минус 0,1 млн тг) областях.

Отрицательный объем покупки китайского юаня наблюдался в Мангистау в прошлом году


Официальный обменный курс доллара США в среднем за ноябрь 2023 года составил 463,56 тг — на 2,7% меньше, чем в среднем за октябрь текущего года, и лишь на 0,05% меньше, чем за ноябрь 2022-го. Средний курс евро в ноябре составил 500,13 тг — на 0,6% меньше, чем в предыдущем месяце, но на 6% больше по сравнению с ноябрём 2022 года.

Курс российского рубля, наоборот, за месяц вырос на 4,5%, а по сравнению с прошлым годом уменьшился сразу на 32,7%. Официальный обменный курс китайского юаня в ноябре 2023 года составил 64,08 тг — на 1,8% меньше, чем месяцем ранее, и на 0,7% меньше по сравнению с ноябрём прошлого года.



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