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ЛАДА.kz » Бизнес

Ирина Логвинова

Опубликовано: Сегодня, 15:54

Просмотров: 406

В селе Мунайшы Мангистауской области построят ветроэлектростанцию

Инвестиционный проект по строительству ветроэлектростанции планируется реализовать в селе Мунайшы, сообщает пресс-служба акимата Каракиянского района.

фото акимата Каракиянского района
Стоимость проекта - 18 миллиардов тенге, запустить ветроэлектростанцию планируется в 2024 году.

В настоящее время у села Мунайшы выделен земельный участок площадью 45,5 га, разрабатывается проектно-сметная документация для строительства объекта. Согласно проекту, ожидается производство 50 МВт электроэнергии и планируется построить 8 ветрогенераторов.

В селе Мунайшы Мангистауской области построят ветроэлектростанцию


В период строительства планируется трудоустроить 80 человек, а в период эксплуатации – 12.

Также в этом районе разрабатывается ряд других перспективных проектов.

В селе Мунайшы Мангистауской области построят ветроэлектростанцию


«Это многоцелевой морской терминал Semrug Invest, завод по производству трубопроводов «Казпетродиллинг», завод по опреснению морской воды «Аксу КМГ» в Токмаке, сталелитейный завод YDA Group и придорожный сервисный центр группы «Каспийский союз»», - сообщает пресс-служба акимата.


Важным фактором экономического роста Каракиянского района является развитие малого и среднего бизнеса, говорят в акимате.



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Комментарии ( 2 )

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дорожник (Посетители) Сегодня, 17:32
Стоимость проекта - 18 миллиардов тенге

Дешевле построить туда ЛЭП или провести газ и поставить газовый генератор

Жить нужно непременно хорошо
 
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Pluto 9701 (Посетители) Сегодня, 16:18
Горят ветряки как свечки в Форт-Шевченко уже второй сгорел и никто ни строчки в Ладе не написал и какой ущерб причинен неизвестно.
 
 

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