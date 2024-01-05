В селе Мунайшы Мангистауской области построят ветроэлектростанцию

«Это многоцелевой морской терминал Semrug Invest, завод по производству трубопроводов «Казпетродиллинг», завод по опреснению морской воды «Аксу КМГ» в Токмаке, сталелитейный завод YDA Group и придорожный сервисный центр группы «Каспийский союз»», - сообщает пресс-служба акимата.

Стоимость проекта - 18 миллиардов тенге, запустить ветроэлектростанцию планируется в 2024 году.В настоящее время у села Мунайшы выделен земельный участок площадью 45,5 га, разрабатывается проектно-сметная документация для строительства объекта. Согласно проекту, ожидается производство 50 МВт электроэнергии и планируется построить 8 ветрогенераторов.В период строительства планируется трудоустроить 80 человек, а в период эксплуатации – 12.Также в этом районе разрабатывается ряд других перспективных проектов.Важным фактором экономического роста Каракиянского района является развитие малого и среднего бизнеса, говорят в акимате.