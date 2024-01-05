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ЛАДА.kz » Бизнес

Ирина Логвинова

Опубликовано: Сегодня, 19:33

Просмотров: 42

Долю в имеющей право на добычу в Мангистау нефтяной компании купил крупный бизнесмен

Кенес Ракишев купил долю в нефтяной компании. Она имеет право на разведку и добычу углеводородов в Мангистауской области, сообщает Forbes.kz.

фото с сайта fbm.ru
АО «Fincraft Resources», подконтрольное предпринимателю Кенесу Ракишеву, стало обладать 50-процентной долей ТОО «Nomad west oil». Об этом говорится в сообщении компании, опубликованном 5 января, передает Forbes.kz. Изменение в доле владения произошло 29 декабря 2023 года, однако в каком формате и на каких условиях состоялась сделка, в сообщении не уточняется.

Согласно открытым данным, ТОО «Nomad west oil» занимается добычей сырой нефти и попутного газа. Компания зарегистрирована в Алматы в мае 2023 года. В июле 2023-го участвовала в электронном аукционе Министерства энергетики РК, в результате которого получила право разрабатывать участок Тастобе в Мангистауской области. В качестве учредителя ТОО обозначен Аян Бердыгожин.

Акционеры АО «Fincraft Resources» – ТОО «Fincraft Group» (доля – 76,45%) и Heathpoint Holdings Limited (доля – 9,46%). ТОО «Fincraft Group» в свою очередь принадлежит Кенесу Ракишеву. Бизнесмен занимает 15 место в рейтинге 50 богатейших и 20 место в рейтинге 50 самых влиятельных бизнесменов Казахстана-2023 по версии Forbes Kazakhstan.

Помимо доли в ТОО «Nomad west oil», «Fincraft Resources» на 100% принадлежат ЧК «BMT Holding Limited», ТОО «SAT Nickel» и ТОО «SAT Petrochemicals». Также компания владеет долями в ТОО «Ферроникелевый комбинат «Ертіс» (93,4393%), ТОО «Центрально-Азиатская инвестиционная консалтинговая компания» (99,91%) и ТОО «ARK Petroleum» (50%).

По данным KASE, на 1 октября 2023 года «Fincraft Resources» имело убыток в размере 322,75 млн тенге, рентабельность активов составила минус 1,52%, рентабельность собственного капитала – минус 1,93%. Совокупные активы при этом составили 21,28 млрд тенге, совокупные обязательства – 4,58 млрд тенге, собственный капитал – 16,7 млрд тенге.



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