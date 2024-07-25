Предпринимателя из Мангистау незаконно оштрафовали на 11 млн тенге

Прокуратурой Бейнеуского района в ходе проведения анализа установлено, что индивидуальный предприниматель «Е» незаконно привлечен к административной ответственности в виде штрафа на сумму более 11 миллионов тенге, сообщает прокуратура Мангистауской области.