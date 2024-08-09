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09.08.2024, 11:04

Мангистауская область стала лидером РК по капитальным вложениям в 2023 году

Бизнес 0 0 Наталья Вронская

По динамике капитальных вложений лидером по Республике стала Мангистауская область, сообщает Курсив.

 

фото с сайта pixabay.com
фото с сайта pixabay.com

По информации издания, многие регионы РК специализируются на нескольких ключевых индустриях, поэтому динамика инвестиций в отдельных отраслях находит отражение в сдвигах инвестиций в основной капитал по регионам. Выраженная специализация среди прочего вызывает неравномерное распределение капвложений, из-за чего общий показатель зависит от трех ключевых регионов: в первую очередь - от Атырауской области, во вторую - от Астаны и Алматы. Спад инвестиционной активности хотя бы в одном из них влияет на итоговый результат больше, чем сумма положительных вкладов остальных регионов РК. Эта ситуация ярко проявилась в прошлом году.   

Атырауская область – ключевой нефтяной регион страны, на его территории находятся два из трех гигантских месторождений страны: Тенгиз и Кашаган. Богатые нефтяные ресурсы предопределили многолетнее лидерство региона по величине капиталовложений. В 2023 году было инвестировано 2,9 трлн тенге, или 16,6% от всех сделанных инвестиций в основной капитал.

Из всех регионов РК только в Атырауской области был зафиксирован спад капиталовложений – на 5,5% в реальном выражении. Инвестиции в основной капитал в регионе сокращаются четыре года подряд: критическим выдались 2020-2021 годы, когда вложения рухнули на 27,6% и 11,6% соответственно.

В минувшем году на второе место по величине инвестиции в основной капитал поднялась южная столица, которая в предыдущие 10 лет уступала Астане. Инвестиции в основной капитал, составив порядка 1,8 трлн тенге (или 10,2% от всех инвестиции в основной капитал), выросли на 25,2%. Алматы обогнал Астану благодаря дополнительным 266,5 млрд тенге, вложенным в Телеком и Интернет технологии.

Тройку по величине ИОК замыкает Астана: в 2023 году было инвестировано порядка 1,7 трлн тенге, или 9,4% от всех ИОК. По отраслям наибольший абсолютный прирост отмечается в логистике (+231,5 млрд тенге), энергетике (+104,6 млрд тенге) и в здравоохранении (+65,3 млрд тенге). Наибольший спад зафиксирован в операциях с недвижимостью (–136,9 млрд тенге), в прочих услугах (–37 млрд тенге), а также в отрасли по оказанию услуг в области информационных технологий и связи (–36,1 млрд тенге).

По результатам 2023 года по динамике капвложений лидирует Мангистауская область: они прибавили 35,1%, достигнув 1,1 трлн тенге. Инвестактивность в этом регионе, в отличие от Атырауской области, на подъеме последние семь лет, причем в минувшем году был зафиксирован максимум за этот период. В отраслевом разрезе наибольший абсолютный прирост зафиксирован в логистике (+247,9 млрд тенге) и горнодобывающей промышленности (+107,9 млрд тенге). 

Фото с сайта kz.kursiv.media

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