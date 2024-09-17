«Окно» из Актау в Европу: в морпорту планируют построить трехмодальный контейнерный терминал

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Это заявление было сделано на казахстанско-германском бизнес-форуме, который проходит в Астане.

"Вместе с нашими партнерами в странах, расположенных вдоль Транскаспийского маршрута, мы стремимся предлагать устойчивые и экономически эффективные логистические решения для наших клиентов - как в регионе, так и за его пределами. Эти инвестиции помогут соединить Казахстан через Каспийское море с Южным Кавказом, Турцией и сетью терминалов в Европе, способствуя безопасности цепочек поставок и поддерживая стратегию диверсификации перевозок ЕС", - сказал на форуме генеральный директор крупной логистической компании из Германии «Rhenus SE & Co. KG» Тобиас Бартц.

Чтобы сделать шаг в этом направлении, совместно с портом Актау и Казахстанскими железными дорогами был подписан меморандум о сотрудничестве, предусматривающий планирование строительства трехмодального контейнерного терминала к 2030 году или, возможно, раньше, в зависимости от прогресса.