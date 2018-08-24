Исследование: Мангистаусцы предпочитают автомобили старше 10 лет

Фото из архива Lada.kz
На конец мая 2018 года, как сообщает портал, в Мангистауской области зарегистрировано 137 700 автомобилей.
Число транспортных средств, дата выпуска которых не превышает трех лет, составило 25 500 единиц. Возрастом от трех до семи лет — 25 500 единиц. Возрастом от семи до 10 лет — 12 600 единиц. Основную долю составляют автомобили возрастом более 10 лет — 66 000 единиц.
Лидером по числу зарегистрированных авто стала Туркестанская область и Шымкент — 482 000 единиц. На втором месте — Алматинская область — 473 100 автомобилей. Замыкает тройку Алматы. Здесь зарегистрировано 459 500 автомобилей.
Мангистауская область занимает 13 место в рейтинге регионов по числу зарегистрированных автомобилей.
Всего в Казахстане, по данным портала, зарегистрировано 3 828 900 автомобилей.
Число транспортных средств, дата выпуска которых не превышает трех лет, составило 25 500 единиц. Возрастом от трех до семи лет — 25 500 единиц. Возрастом от семи до 10 лет — 12 600 единиц. Основную долю составляют автомобили возрастом более 10 лет — 66 000 единиц.
Лидером по числу зарегистрированных авто стала Туркестанская область и Шымкент — 482 000 единиц. На втором месте — Алматинская область — 473 100 автомобилей. Замыкает тройку Алматы. Здесь зарегистрировано 459 500 автомобилей.
Мангистауская область занимает 13 место в рейтинге регионов по числу зарегистрированных автомобилей.
Всего в Казахстане, по данным портала, зарегистрировано 3 828 900 автомобилей.