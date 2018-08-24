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ЛАДА.kz » Бизнес

Опубликовано: Сегодня, 12:37

Просмотров: 739

Исследование: Мангистаусцы предпочитают автомобили старше 10 лет

Доля подержанных автомобилей старше 10 лет составила 48% от общего числа зарегистрированных. Об этом сообщает портал Ranking.kz.

Фото из архива Lada.kz
На конец мая 2018 года, как сообщает портал, в Мангистауской области зарегистрировано 137 700 автомобилей.

Число транспортных средств, дата выпуска которых не превышает трех лет, составило 25 500 единиц. Возрастом от трех до семи лет — 25 500 единиц. Возрастом от семи до 10 лет — 12 600 единиц. Основную долю составляют автомобили возрастом более 10 лет — 66 000 единиц.

Лидером по числу зарегистрированных авто стала Туркестанская область и Шымкент — 482 000 единиц. На втором месте — Алматинская область — 473 100 автомобилей. Замыкает тройку Алматы. Здесь зарегистрировано 459 500 автомобилей.

Мангистауская область занимает 13 место в рейтинге регионов по числу зарегистрированных автомобилей.

Всего в Казахстане, по данным портала, зарегистрировано 3 828 900 автомобилей.


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Комментарии ( 7 )

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 adzhanaliev (Посетители) Сегодня, 14:07
Предпочитают))) Вы цены видели в автосалонах????
 
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 Quwanysh Atshybaiuly (Посетители) Сегодня, 13:46
Нам до кубинских машин не далеко.
 
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 Aktau - Arman Kala (Посетители) Сегодня, 13:44
Ага, мы предпочитаем хлам. Атам қазақ айтқандай "you made my day!" bazar
 
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 веснушка (Посетители) Сегодня, 13:42
статья рассмешила , а коменты еще больше. Хооочу новую машину!, по статистике в нашем регионе самые хорошие зарплаты, на которые можно купить только ТС 1990 года ......
 
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 Ronin (Посетители) Сегодня, 13:09
Ага. Предпочитаем мы. Конечно. Это именно то, когда наши желания не совпадают с нашими возможностями.
Прям смотри исследование какое сделали.
 
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 strana.kz (Посетители) Сегодня, 12:44
ни кто не откажется от новой машины, просто обычному человеку её не так то просто купить. Предпочитают )))) вынуждены покупать старые

заголовки громкие такие!!!
 
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 Око (Посетители) Сегодня, 12:43
не предпочитают, а на что денег хватает.. Надо своими именами называть всё.

всё вижу
 
 

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