Аналитики подсчитали объем продаж доллара США обменными пунктами Мангистауской области

Фото из архива Lada.kz
В июле обменные пункты Мангистауской области продали доллары на 7,8 миллиарда тенге, сообщает Ranking.kz.
- Официальный курс продажи доллара США за июль составил 344,2 тенге против 336,1 в июне, - сообщает портал.
Совокупный объем нетто-продаж доллара США обменными пунктами Казахстана составил в июле 163,6 миллиарда тенге (+104,8% за месяц).
ТОП-3 регионов по объемам нетто-продаж доллара США возглавил Алматы. Обменные пункты южной столицы продали иностранную валюту на 67,5 миллиарда тенге (+113,9% за месяц).
На втором месте Туркестанская область и Шымкент — 24,9 миллиарда тенге. Объем продаж иностранной валюты вырос на 90,5% за месяц.
Замыкает тройку Астана. Объем продаж доллара США обменными пунктами столицы составил 19,5 миллиарда тенге. В июне текущего года показатель нетто-продаж доллара США в Астане был отрицательным (-1,5 миллиарда).
- Официальный курс продажи доллара США за июль составил 344,2 тенге против 336,1 в июне, - сообщает портал.
Совокупный объем нетто-продаж доллара США обменными пунктами Казахстана составил в июле 163,6 миллиарда тенге (+104,8% за месяц).
ТОП-3 регионов по объемам нетто-продаж доллара США возглавил Алматы. Обменные пункты южной столицы продали иностранную валюту на 67,5 миллиарда тенге (+113,9% за месяц).
На втором месте Туркестанская область и Шымкент — 24,9 миллиарда тенге. Объем продаж иностранной валюты вырос на 90,5% за месяц.
Замыкает тройку Астана. Объем продаж доллара США обменными пунктами столицы составил 19,5 миллиарда тенге. В июне текущего года показатель нетто-продаж доллара США в Астане был отрицательным (-1,5 миллиарда).
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