Исследование: В Мангистауской области заработная плата в сфере промышленности выросла на 6,7 процента

Фото из архива Lada.kz
Среднемесячная заработная плата промышленников Мангистауской области во II квартале 2018 года составила, по данным портала, 488,6 тысяч тенге, что на 6,7 процента больше, чем в аналогичном периоде 2017 года.
Мангистауская область заняла второе место в республике по уровню заработной платы в сфере промышленности.
Лидирует в ТОП-3 Атырауская область, где среднемесячная заработная плата промышленников составляет 533,6 тысяч тенге (+18,9 процента за год).
Замыкает тройку лидеров Западно-Казахстанская область. Среднемесячная заработная плата в сфере промышленности региона составляет 374,7 тысяч тенге, что выше прошлогоднего уровня на 5,3 процента.
Средняя заработная плата промышленников в Казахстане составила 224,7 тысяч тенге. Это на 11,1 процента больше, чем в аналогичном периоде прошлого года. Реальный рост покупательской способности заработной платы промышленников с учетом инфляции составил 4,6 процента.
Мангистауская область заняла второе место в республике по уровню заработной платы в сфере промышленности.
Лидирует в ТОП-3 Атырауская область, где среднемесячная заработная плата промышленников составляет 533,6 тысяч тенге (+18,9 процента за год).
Замыкает тройку лидеров Западно-Казахстанская область. Среднемесячная заработная плата в сфере промышленности региона составляет 374,7 тысяч тенге, что выше прошлогоднего уровня на 5,3 процента.
Средняя заработная плата промышленников в Казахстане составила 224,7 тысяч тенге. Это на 11,1 процента больше, чем в аналогичном периоде прошлого года. Реальный рост покупательской способности заработной платы промышленников с учетом инфляции составил 4,6 процента.
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