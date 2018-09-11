Как изменились цены в Мангистауской области в августе

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Снижение цен, как сообщает комитет, отмечено на сахар-песок (-0,9 процента) и овощи (-0,5 процента).
Зарегистрировано повышение цен на хлебобулочные изделия и крупу (+0,8 процента), мясо и птицу (+1,1 процента), рыбу и морепродукты (+0,5 процента). Молоко, сыр и яйца подорожали в среднем на 1 процент, масло — на 0,1 процента. Цены на кофе, чай и какао выросли на 0,1 процента, на безалкогольные напитки — на 0,2 процента. Фрукты подорожали на 0,4 процента.
Выросли цены на одежду и обувь (+0,4 процента), предметы домашнего обихода и бытовую технику (+0,8 процента), моющие средства (+0,2 )процента.
Снизились цены на транспортные услуги (+1,5 процента).
В сравнении с декабрем 2017 года, как сообщает комитет, среднее повышение цен на товары и услуги в Мангистауской области составило 3,8 процента. Цены на продовольственные товары выросли на 3,8 ,процента на непродовольственные — 5,4 процента. Платные услуги подорожали на 2,3 процента.
Рост цен в регионе год к году (август 2018 - август 2017 года) составил 7 процентов, сообщает портал Ranking.kz. Мангистауская область заняла второе место по индексу потребительских цен, уступив Астане (7,1 процента).
Зарегистрировано повышение цен на хлебобулочные изделия и крупу (+0,8 процента), мясо и птицу (+1,1 процента), рыбу и морепродукты (+0,5 процента). Молоко, сыр и яйца подорожали в среднем на 1 процент, масло — на 0,1 процента. Цены на кофе, чай и какао выросли на 0,1 процента, на безалкогольные напитки — на 0,2 процента. Фрукты подорожали на 0,4 процента.
Выросли цены на одежду и обувь (+0,4 процента), предметы домашнего обихода и бытовую технику (+0,8 процента), моющие средства (+0,2 )процента.
Снизились цены на транспортные услуги (+1,5 процента).
В сравнении с декабрем 2017 года, как сообщает комитет, среднее повышение цен на товары и услуги в Мангистауской области составило 3,8 процента. Цены на продовольственные товары выросли на 3,8 ,процента на непродовольственные — 5,4 процента. Платные услуги подорожали на 2,3 процента.
Рост цен в регионе год к году (август 2018 - август 2017 года) составил 7 процентов, сообщает портал Ranking.kz. Мангистауская область заняла второе место по индексу потребительских цен, уступив Астане (7,1 процента).