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ЛАДА.kz » Бизнес

Опубликовано: Сегодня, 07:23

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Как изменились цены в Мангистауской области в августе

Цены на продовольственные товары выросли на 0,3 процента в сравнении с предыдущим месяцем. Рост цен на непродовольственные товары составил 0,6 процента. Неизменной в августе осталась стоимость платных услуг. Об этом сообщает комитет по статистике Министерства национальной экономики РК.

Фото с сайта pixabay.com
Снижение цен, как сообщает комитет, отмечено на сахар-песок (-0,9 процента) и овощи (-0,5 процента).

Зарегистрировано повышение цен на хлебобулочные изделия и крупу (+0,8 процента), мясо и птицу (+1,1 процента), рыбу и морепродукты (+0,5 процента). Молоко, сыр и яйца подорожали в среднем на 1 процент, масло — на 0,1 процента. Цены на кофе, чай и какао выросли на 0,1 процента, на безалкогольные напитки — на 0,2 процента. Фрукты подорожали на 0,4 процента.

Выросли цены на одежду и обувь (+0,4 процента), предметы домашнего обихода и бытовую технику (+0,8 процента), моющие средства (+0,2 )процента.

Снизились цены на транспортные услуги (+1,5 процента).

В сравнении с декабрем 2017 года, как сообщает комитет, среднее повышение цен на товары и услуги в Мангистауской области составило 3,8 процента. Цены на продовольственные товары выросли на 3,8 ,процента на непродовольственные — 5,4 процента. Платные услуги подорожали на 2,3 процента.

Как изменились цены в Мангистауской области в августе


Рост цен в регионе год к году (август 2018 - август 2017 года) составил 7 процентов, сообщает портал Ranking.kz. Мангистауская область заняла второе место по индексу потребительских цен, уступив Астане (7,1 процента).

Как изменились цены в Мангистауской области в августе


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Комментарии ( 1 )

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Orion (Посетители) Сегодня, 08:25
Не переживайте, к концу года, статисты всё равно напишут что инфляции почти не было.
Это всё, вам только кажется, а когда кажется то молитесь и сыты будете.
 
 

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