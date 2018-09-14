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ЛАДА.kz » Бизнес

Опубликовано: Сегодня, 16:46

Просмотров: 371

Число сделок с недвижимостью в Мангистауской области за месяц снизилось на 17,6 процента

Это самое резкое снижение числа операций в Казахстане. Об этом сообщает комитет по статистике Министерства национальной экономики РК.

Фото из архива Lada.kz
В августе жители Мангистауской области совершили 1083 сделки по купле-продаже недвижимости. Совершено 198 операций по купле -продаже жилых домов и 885 сделок с квартирами.

В сравнении с июлем 2018 года число сделок снизилось на 17,6 процента. За год (с августа 2017 года) — выросло на 9,2 процента. В сравнении год к году (восемь месяцев 2018 и восемь месяцев 2017 года) число операций выросло на 33,5 процента.

Лидером по числу сделок с недвижимостью стал Алматы. В южной столице совершена 3661 сделка, из них 454 операций с жилыми домами и 3207 сделок по купле-продаже квартир.

Наименьшее число сделок в августе зарегистрировано в Атырауской области. В регионе совершена 461 операция по купле-продаже недвижимости.

Резкий рост числа сделок в августе (+29,5 процента) зарегистрирован в Восточно-Казахстанской области.

Всего в Казахстане совершено 24 919 сделок — 7153 по купле-продаже жилых домов и 17 766 операций с квартирами.

Число сделок с недвижимостью в Мангистауской области за месяц снизилось на 17,6 процента


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Комментарии ( 1 )

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Raiders (Посетители) Сегодня, 20:14
Всё очень просто-Большинство русских выехало на историческую Родину,ради детей и дальнейшей перспективы!
 
 

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