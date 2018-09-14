Число сделок с недвижимостью в Мангистауской области за месяц снизилось на 17,6 процента

В августе жители Мангистауской области совершили 1083 сделки по купле-продаже недвижимости. Совершено 198 операций по купле -продаже жилых домов и 885 сделок с квартирами.В сравнении с июлем 2018 года число сделок снизилось на 17,6 процента. За год (с августа 2017 года) — выросло на 9,2 процента. В сравнении год к году (восемь месяцев 2018 и восемь месяцев 2017 года) число операций выросло на 33,5 процента.Лидером по числу сделок с недвижимостью стал Алматы. В южной столице совершена 3661 сделка, из них 454 операций с жилыми домами и 3207 сделок по купле-продаже квартир.Наименьшее число сделок в августе зарегистрировано в Атырауской области. В регионе совершена 461 операция по купле-продаже недвижимости.Резкий рост числа сделок в августе (+29,5 процента) зарегистрирован в Восточно-Казахстанской области.Всего в Казахстане совершено 24 919 сделок — 7153 по купле-продаже жилых домов и 17 766 операций с квартирами.