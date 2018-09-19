Объем услуг в IT-сфере подсчитали в Мангистауской области

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Объем услуг в IT-сфере в Мангистауской области, как сообщает портал, составил 83,7 миллиона тенге.
Лидерами стали Алматы (35 203,4 миллиона тенге) и Астана (29 079 миллионов тенге). Доля услуг по программированию и консультированию в двух городах составила 85 процентов от общего объема в республике.
Основной объем приходится на разработку программного обеспечения (56,8 процента). На консультационные и практические услуги приходится 10,9 процента.
Лидерами стали Алматы (35 203,4 миллиона тенге) и Астана (29 079 миллионов тенге). Доля услуг по программированию и консультированию в двух городах составила 85 процентов от общего объема в республике.
Основной объем приходится на разработку программного обеспечения (56,8 процента). На консультационные и практические услуги приходится 10,9 процента.
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