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ЛАДА.kz » Бизнес

Опубликовано: Сегодня, 07:56

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Исследование: Мангистауская область лидирует по уровню доходов домохозяйств

Данные за II квартал 2018 года опубликовал портал Finprom.kz.

Фото с сайта pixabay.com
Доходы домохозяйств, работающих по найму, в указанный период в Мангистауской области оценили в 639,5 тысяч тенге. В прошлом году, как сообщает портал, средний уровень доходов домохозяйств составлял 586,9 тысяч тенге.

На втором месте по уровню доходов домохозяйств расположилась Астана – 507,1 тысяч тенге.

Замыкает тройку лидеров Атырауская область, где средний уровень доходов домохозяйств составляет 456,2 тысяч тенге.

Средний показатель в республике составляет 334,8 тысяч тенге. Наименьшие доходы домохозяйств, работающих по найму, зафиксированы в Северо-Казахстанской области (231,3 тысяч тенге) и Жамбылской области (295,5 тысяч тенге).

Исследование: Мангистауская область лидирует по уровню доходов домохозяйств


Средний уровень доходов домохозяйств от самостоятельной занятости и предпринимательской деятельности в Мангистауской области составил 39,7 тысяч тенге.

Самый высокий уровень зафиксирован в Туркестанской (154,6 тысяч тенге), Алматинской (83,9 тысяч тенге) и Кызылординской областях (65,2 тысяч тенге).

Средний показатель в республике составил 57 тысяч тенге.

Исследование: Мангистауская область лидирует по уровню доходов домохозяйств


В доходы домохозяйств, как сообщает портал, входят:

- доход от работы по найму;
- пенсии;
- доход от самостоятельной деятельности;
- материальная помощь, алименты;
- пособия;
- прочие денежные поступления;
- доходы от собственности;
- стипендии;
- социальная помощь.


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