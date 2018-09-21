Исследование: Мангистауская область лидирует по уровню доходов домохозяйств

Фото с сайта pixabay.com
Доходы домохозяйств, работающих по найму, в указанный период в Мангистауской области оценили в 639,5 тысяч тенге. В прошлом году, как сообщает портал, средний уровень доходов домохозяйств составлял 586,9 тысяч тенге.
На втором месте по уровню доходов домохозяйств расположилась Астана – 507,1 тысяч тенге.
Замыкает тройку лидеров Атырауская область, где средний уровень доходов домохозяйств составляет 456,2 тысяч тенге.
Средний показатель в республике составляет 334,8 тысяч тенге. Наименьшие доходы домохозяйств, работающих по найму, зафиксированы в Северо-Казахстанской области (231,3 тысяч тенге) и Жамбылской области (295,5 тысяч тенге).
Средний уровень доходов домохозяйств от самостоятельной занятости и предпринимательской деятельности в Мангистауской области составил 39,7 тысяч тенге.
Самый высокий уровень зафиксирован в Туркестанской (154,6 тысяч тенге), Алматинской (83,9 тысяч тенге) и Кызылординской областях (65,2 тысяч тенге).
Средний показатель в республике составил 57 тысяч тенге.
В доходы домохозяйств, как сообщает портал, входят:
- доход от работы по найму;
- пенсии;
- доход от самостоятельной деятельности;
- материальная помощь, алименты;
- пособия;
- прочие денежные поступления;
- доходы от собственности;
- стипендии;
- социальная помощь.
На втором месте по уровню доходов домохозяйств расположилась Астана – 507,1 тысяч тенге.
Замыкает тройку лидеров Атырауская область, где средний уровень доходов домохозяйств составляет 456,2 тысяч тенге.
Средний показатель в республике составляет 334,8 тысяч тенге. Наименьшие доходы домохозяйств, работающих по найму, зафиксированы в Северо-Казахстанской области (231,3 тысяч тенге) и Жамбылской области (295,5 тысяч тенге).
Средний уровень доходов домохозяйств от самостоятельной занятости и предпринимательской деятельности в Мангистауской области составил 39,7 тысяч тенге.
Самый высокий уровень зафиксирован в Туркестанской (154,6 тысяч тенге), Алматинской (83,9 тысяч тенге) и Кызылординской областях (65,2 тысяч тенге).
Средний показатель в республике составил 57 тысяч тенге.
В доходы домохозяйств, как сообщает портал, входят:
- доход от работы по найму;
- пенсии;
- доход от самостоятельной деятельности;
- материальная помощь, алименты;
- пособия;
- прочие денежные поступления;
- доходы от собственности;
- стипендии;
- социальная помощь.
Оставьте свой комментарий первым.