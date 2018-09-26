Объем информационных услуг подсчитали в Мангистауской области

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В первом полугодии 2018 года объем информационных услуг в Мангистауской области составил 641,7 миллиона тенге, передает Energyprom.kz.
В Казахстане за тот же период оказаны услуги на 50 302,1 миллиона тенге (+13,6 процента за год).
Лидером по объему информационных услуг стала Астана (26 076 миллионов тенге). На втором месте Алматы (16 758,7 миллиона тенге). Замыкает тройку Карагандинская область (1842,5 миллиона тенге).
- Большинство оказываемых услуг, больше трех четвертей, направлены на размещение и переработку данных. Услуги веб-порталов составляют 7,6 процента от общего объема информационных услуг, - сообщает портал.
В Казахстане, как сообщает Energyprom.kz, ведется перевод самых востребованных услуг в электронный формат. Через портал электронного правительства и ЦОНы оказывается 78 процентов услуг.
По показателю развития электронных услуг Казахстан занимает 25 место среди других стран.
В Казахстане за тот же период оказаны услуги на 50 302,1 миллиона тенге (+13,6 процента за год).
Лидером по объему информационных услуг стала Астана (26 076 миллионов тенге). На втором месте Алматы (16 758,7 миллиона тенге). Замыкает тройку Карагандинская область (1842,5 миллиона тенге).
- Большинство оказываемых услуг, больше трех четвертей, направлены на размещение и переработку данных. Услуги веб-порталов составляют 7,6 процента от общего объема информационных услуг, - сообщает портал.
В Казахстане, как сообщает Energyprom.kz, ведется перевод самых востребованных услуг в электронный формат. Через портал электронного правительства и ЦОНы оказывается 78 процентов услуг.
По показателю развития электронных услуг Казахстан занимает 25 место среди других стран.
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