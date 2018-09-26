«Лада» в формате .pdf
Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Среда, 26 Сентября
+25...+27
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 356.54 KZT
  • €1 = 419.43 KZT
  • 1 RUB = 5.42 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 

ЛАДА.kz » Бизнес

Опубликовано: Сегодня, 07:20

Просмотров: 83

Объем информационных услуг подсчитали в Мангистауской области

Большинство оказанных услуг - размещение и переработка данных. Об этом сообщает портал Energyprom.kz.

Фото с сайта pixabay.com
В первом полугодии 2018 года объем информационных услуг в Мангистауской области составил 641,7 миллиона тенге, передает Energyprom.kz.

В Казахстане за тот же период оказаны услуги на 50 302,1 миллиона тенге (+13,6 процента за год).

Лидером по объему информационных услуг стала Астана (26 076 миллионов тенге). На втором месте Алматы (16 758,7 миллиона тенге). Замыкает тройку Карагандинская область (1842,5 миллиона тенге).

Объем информационных услуг подсчитали в Мангистауской области


- Большинство оказываемых услуг, больше трех четвертей, направлены на размещение и переработку данных. Услуги веб-порталов составляют 7,6 процента от общего объема информационных услуг, - сообщает портал.

В Казахстане, как сообщает Energyprom.kz, ведется перевод самых востребованных услуг в электронный формат. Через портал электронного правительства и ЦОНы оказывается 78 процентов услуг.

По показателю развития электронных услуг Казахстан занимает 25 место среди других стран.


Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.
 


Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии

Оставьте свой комментарий первым.

 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление

Блог редакции
Все записи

Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2018 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.
Адрес: г.Актау, 8 мкр., зд. 39А (бывш. зд. КВЦ. Вход с обратной стороны). Почтовый адрес: 130000, г.Актау, а/я 115. Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04, бесплатные объявления - 50-02-02, отдел цветной рекламы добавочный 106, отдел черно-белой рекламы добавочный 107.
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика