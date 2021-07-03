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ЛАДА.kz » Бизнес

Жанна Сагидуллакызы

Опубликовано: Сегодня, 12:54

Просмотров: 674

Немецкие инвесторы хотят построить в Мангистау завод зеленого водорода

Немецкие инвесторы хотят построить в Мангистау завод по производству зеленого водорода за счет энергии, получаемой от солнца и ветра. Планируется, что работающий на возобновляемой энергии завод будет производить до двух миллионов тонн зеленого водорода в год с помощью электролизеров. Об этом сообщает пресс-служба акимата Мангистауской области.

Фото пресс-службы акимата Мангистауской области
Заместитель премьер-министра Роман Скляр и аким Мангистауской области Серикбай Трумов встретились с руководством компании «Svevind Energy GmbH» - инвестором и ведущим разработчиком возобновляемых источников энергии в Германии. Встреча организована посольством РК в ФРГ совместно с акиматом Мангистауской области и АО «НК «KAZAKH INVEST».

Серикбай Трумов отметил, что альтернативные источники являются одним из самых перспективных ресурсов, которые могут в будущем вытеснить все традиционные методы добычи энергии.

- Вопрос развития водородной энергетики - это новое и перспективное направление полностью соответствует всем стратегическим задачам как страны, так и региона, - сказал аким области.

По словам директора компании «Svevind Energy GmbH» Вольфганга Кроппа, целью визита делегации является разработка и дальнейшее развитие проектов «зеленой» энергетики на территории Мангистауской области. В планах - строительство и эксплуатация завода по производству зеленого водорода за счет 30 ГВт энергии, получаемой от солнца и ветра. Планируется, что работающий на возобновляемой энергии завод будет производить до двух миллионов тонн зеленого водорода в год с помощью электролизеров.

Одну часть производимого водорода планируется отгружать в Европу и Китай, другую - перерабатывать в зеленый аммиак для дальнейшего использования в Казахстане, в различных отраслях в качестве сырья. Ожидается, что производство компанией водорода и аммиака в Казахстане будет налажено в течение 10 лет.

В завершение акимат Мангистауской области и АО «НК «Kazakh Invest» подписали меморандумы с компанией «Svevind Energy GmbH» о дальнейшей реализации проекта.



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Комментарии ( 1 )

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Ingul (Посетители) Сегодня, 13:19
А моя страна — подросток, — твори, выдумывай, пробуй! Радость прет. Не для вас уделить ли нам?! (Маяковский) uhmylka
 
 

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