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ЛАДА.kz » Коммунальная жизнь

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 14:02

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За ночь подтопило два города и четыре села в Мангистау: видео

Об обстановке в регионе доложил заместитель начальника ДЧС Мангистауской области, подполковник Бекболат Абдикадыров.

Фото предоставили в ДЧС Мангистауской области
В результате сильного дождя в ночь на 8 мая подтопления произошли в двух городах (Актау, Жанаозен) и четырёх населённых пунктах двух районов региона (села Бостан, Сенек, Курык и Шетпе).

В Актау подтопленными оказались 11 улиц (вода на девяти из них откачана) - 12 420 кубометров воды. Работы продолжаются.



В Жанаозене пострадали 88 жилых домов (из них 35 откачано), 43 дворовых территорий (из них 28 откачано), 27 улиц (из них 20 откачано), подвальные помещения трёх школ и одного детского сада (из них откачано три). Уложено более 130 мешкотар с инертными материалами. Откачано 17 300 кубометров воды. Работы продолжаются.

За ночь подтопило два города и четыре села в Мангистау: видео


Также в Жанаозене произошло отключение электроснабжения (без света остались 60 абонентов частного сектора). Силами ДЧС эвакуировано 19 людей, из них девять детей размещены по родственникам. В акимате Жанаозена создан штаб.

За ночь подтопило два города и четыре села в Мангистау: видео


В селе Бостан Каракиянского района подтопило пять жилых домов и насосная станция ГУ «Турмыс-сервис». Вода полностью откачана (950 кубометров).

За ночь подтопило два города и четыре села в Мангистау: видео


В селе Сенек Каракиянского района подтопило 23 жилых дома, 25 дворовых территорий и подвальное помещение спортивной школы. Уложено более 700 мешкотар. Вода полностью откачана (980 кубометров).

В селе Курык Каракиянского района ведутся работы по откачке воды на водосборнике дождевых вод на четвертом километре участка автодороги Курык-Жетыбай. Вода полностью откачана (100 кубометров).

За ночь подтопило два города и четыре села в Мангистау: видео


В селе Шетпе подтопило два жилых дома и девять дворовых территорий. Вода полностью откачана (16 кубометров).

Всего в ликвидации последствий задействованы: 81 сотрудник ДЧС, 19 единиц техники и 21 мотопомпа. Местный исполнительный орган предоставил 138 работников, 46 единиц техники и пять мотопомп. Также помогают 85 волонтёров.




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