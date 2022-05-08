За ночь подтопило два города и четыре села в Мангистау: видео

В результате сильного дождя в ночь на 8 мая подтопления произошли в двух городах (Актау, Жанаозен) и четырёх населённых пунктах двух районов региона (села Бостан, Сенек, Курык и Шетпе).В Актау подтопленными оказались 11 улиц (вода на девяти из них откачана) - 12 420 кубометров воды. Работы продолжаются.В Жанаозене пострадали 88 жилых домов (из них 35 откачано), 43 дворовых территорий (из них 28 откачано), 27 улиц (из них 20 откачано), подвальные помещения трёх школ и одного детского сада (из них откачано три). Уложено более 130 мешкотар с инертными материалами. Откачано 17 300 кубометров воды. Работы продолжаются.Также в Жанаозене произошло отключение электроснабжения (без света остались 60 абонентов частного сектора). Силами ДЧС эвакуировано 19 людей, из них девять детей размещены по родственникам. В акимате Жанаозена создан штаб.В селе Бостан Каракиянского района подтопило пять жилых домов и насосная станция ГУ «Турмыс-сервис». Вода полностью откачана (950 кубометров).В селе Сенек Каракиянского района подтопило 23 жилых дома, 25 дворовых территорий и подвальное помещение спортивной школы. Уложено более 700 мешкотар. Вода полностью откачана (980 кубометров).В селе Курык Каракиянского района ведутся работы по откачке воды на водосборнике дождевых вод на четвертом километре участка автодороги Курык-Жетыбай. Вода полностью откачана (100 кубометров).В селе Шетпе подтопило два жилых дома и девять дворовых территорий. Вода полностью откачана (16 кубометров).Всего в ликвидации последствий задействованы: 81 сотрудник ДЧС, 19 единиц техники и 21 мотопомпа. Местный исполнительный орган предоставил 138 работников, 46 единиц техники и пять мотопомп. Также помогают 85 волонтёров.