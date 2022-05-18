В Актау должникам будут отключать свет

Иллюстративное фото из открытых источников

Директор ТОО «Маңғыстау жарық» Ермек Давлетпаков рассказал, что по состоянию на 30 апреля 2022 года задолженность потребителей региона превышает 2 миллиарда тенге. Основные должники региона - это государственные учреждения и предприятия.



- Решение вопроса в досудебном порядке не привело ни к чему, - сказал Ермек Давлетпаков.



В связи с эти, компания приняла решение с 1 июня отключать от электроснабжения объекты должников. При этом руководство компании обещает обойтись без крайних мер, если им пойдут навстречу.



- Потребителям, имеющим просроченную задолженность, предложено в срок до 25 мая текущего года закрыть долг. В случае непогашения долга с 1 июня мы введем ограничения должникам в виде отключения от электроснабжения объектов, - отметил Ермек Давлетпаков.