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ЛАДА.kz » Коммунальная жизнь

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Вчера, 17:45

Просмотров: 2705

Жители Актау жалуются на перебои с питьевой водой

Жители города жалуются на низкое давление питьевой воды.

Иллюстративное фото из открытых источников
В редакцию поступают жалобы от жителей 4, 5, 27 и 34 микрорайонов. По словам горожан, питьевая вода в кране появляется только ночью.

- Просто сил уже нет, до слёз. У меня четверо детей, трое из них на инвалидности. Воды нет две недели, вообще никакой нет - ни питьевой, ни горячей. Ни кушать не приготовить, ни детей искупать. В два часа ночи дают питьевую, до шести утра набираем как можем, давление очень низкое. В ЖКХ говорят, что ТОО «МАЭК-Казатомпром» снизил давление подачи воды. Никто ничего не делает, в акимат ходила, там тоже руками разводят только, - жалуется жительница 40 дома в 4 микрорайоне.

Сегодня, 7 июня, во время общественного приема потребителей по проблемным вопросам в сфере жилищно-коммунального хозяйства в прямом эфире в Facebook на странице руководителя департамента комитета по регулированию естественных монополий по Мангистауской области специалисты «Каспий жылу, су арнасы» прокомментировали ситуацию по питьевой воде.

- В целом в Актау на сегодняшний день ощущается дефицит питьевой воды. Вопрос решается на уровне управления энергетики. С нашей стороны проводится ряд мероприятий. Когда возникают аварийные ситуации, наши работники в регламентирующие сроки устраняют порывы, максимально делают все возможное для того, чтобы в кратчайшие сроки подать ресурсы, - сообщил в прямом эфире специалист ГКП «КЖСА».

Руководитель департамента Жандос Салимов также прокомментировал проблему дефицита воды.

- Нужно понимать, что сети в городе не новые, все может быть, это технические вопросы или порывы. Поэтому прошу отнестись к этой ситуации с пониманием, особенно в летнее время, - сказал Жандос Салимов.

В ТОО «МАЭК-Казатомпром» пообещали прокомментировать жалобы на низкое давление питьевой воды.



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Комментарии ( 8 )

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AnnaK. (Посетители) Сегодня, 01:07
Проблема, как видно, решается так же, как полив деревьев. И результат будет такой же.
 
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Forever Young (Посетители) Вчера, 23:16
Не надо печалится вся жесть впереди..!
 
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Raiders (Посетители) Вчера, 22:08
Дальше-хуже...
 
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Tankushka (Посетители) Вчера, 22:08
Почему осенью, зимой и весной с питьевой водой более-менее нормально, а как лето, так проблема?
 
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kolu411 (Посетители) Вчера, 21:47
Давления не хватает особенно рядом с нововозведенными обЪектами которые оборудованы насосами. Точечную застройку запретили лишь на бумаге а по факту она продолжается. Скоро и электроэнергии не будет хватать.
 
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  • almaty2018
 glu-info (Посетители) Вчера, 21:00
Цитата: синдбад
Ничего в сущности не делается,кроме громких обещаний и грандиозных планов.
На России-24 послушайте нашу рекламу, сколько всего сделано...Правда информация за 20-й год и ничего из этого не работает...
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +4
  • almaty2018
  • Tankushka
  • GIBSON.SG
  • ЁмоЁ
 Ingul (Посетители) Вчера, 20:30
Надо было деньги тратить не на пластмассовые пальмы, иллюминации и тому подобную ерунду, а заниматься насущными проблемами.
 
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 синдбад (Посетители) Вчера, 18:56
Отмазки на уровне первоклассника.Ничего в сущности не делается,кроме громких обещаний и грандиозных планов.
 
 

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