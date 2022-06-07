Жители Актау жалуются на перебои с питьевой водой

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В редакцию поступают жалобы от жителей 4, 5, 27 и 34 микрорайонов. По словам горожан, питьевая вода в кране появляется только ночью.



- Просто сил уже нет, до слёз. У меня четверо детей, трое из них на инвалидности. Воды нет две недели, вообще никакой нет - ни питьевой, ни горячей. Ни кушать не приготовить, ни детей искупать. В два часа ночи дают питьевую, до шести утра набираем как можем, давление очень низкое. В ЖКХ говорят, что ТОО «МАЭК-Казатомпром» снизил давление подачи воды. Никто ничего не делает, в акимат ходила, там тоже руками разводят только, - жалуется жительница 40 дома в 4 микрорайоне.



Сегодня, 7 июня, во время общественного приема потребителей по проблемным вопросам в сфере жилищно-коммунального хозяйства в прямом эфире в Facebook на странице руководителя департамента комитета по регулированию естественных монополий по Мангистауской области специалисты «Каспий жылу, су арнасы» прокомментировали ситуацию по питьевой воде.



- В целом в Актау на сегодняшний день ощущается дефицит питьевой воды. Вопрос решается на уровне управления энергетики. С нашей стороны проводится ряд мероприятий. Когда возникают аварийные ситуации, наши работники в регламентирующие сроки устраняют порывы, максимально делают все возможное для того, чтобы в кратчайшие сроки подать ресурсы, - сообщил в прямом эфире специалист ГКП «КЖСА».



Руководитель департамента Жандос Салимов также прокомментировал проблему дефицита воды.



- Нужно понимать, что сети в городе не новые, все может быть, это технические вопросы или порывы. Поэтому прошу отнестись к этой ситуации с пониманием, особенно в летнее время, - сказал Жандос Салимов.



В ТОО «МАЭК-Казатомпром» пообещали прокомментировать жалобы на низкое давление питьевой воды.