Питьевую воду отключат в Актау

фото из открытых источников

Отключение связано с ремонтными работами.



- В связи с ремонтными работами на магистральном трубопроводе по адресу 6А мкр., от кафе «Эдем», с 9.00 часов до 20.00 часов 24.08.2022 года, будет отключена подача питьевой воды на 1,3,3а,3б,21,22 микрорайоны. Снижение давления питьевой воды будет во 2,4,5,6 микрорайонах, – сообщили в ГКП «КЖСА»