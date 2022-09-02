Жители 14 микрорайона Актау пожаловались на перебои с подачей питьевой воды

Иллюстративное фото из открытых источников

Жалобы на слабый напор подачи воды поступают от жителей одного из подъездов 11 дома в 14 микрорайоне.



По словам жильцов, перебои с водой наблюдаются в их доме только в одном подъезде. В соседних подъездах таких проблем нет.



- Всё лето у нас были проблемы с питьевой водой. КСК принимает заявки, но никто не приходит, и ничего не меняется. Мы не можем нормально помыться, вымыть посуду и сделать прочие ежедневные дела. Проблема только в нашем подъезде, мы живём во вставке, остальные подъезды нашего дома живут с хорошим напором. В соседних домах, с кем мы находимся на одной линии, тоже всё в порядке с водой, - жалуются жители.



По словам людей, специалисты обслуживающей их дома компании каждый день обещают решить проблему, но ничего не предпринимают.



В ТОО «РЭП» сообщили, что проблема с водоснабжением на данном участке не в их компетенции, данная зона является зоной ответственности ГКП «КЖСА».



- Сегодня специалисты ГКП «КЖСА» будут разбираться с проблемой, - отметили в ТОО «РЭП».