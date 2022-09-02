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ЛАДА.kz » Коммунальная жизнь

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 12:39

Просмотров: 801

Жители 14 микрорайона Актау пожаловались на перебои с подачей питьевой воды

В редакцию Lada.kz поступают жалобы на проблемы с водоснабжением питьевой воды в квартирах горожан 11 дома 14 микрорайона.

Иллюстративное фото из открытых источников
Жалобы на слабый напор подачи воды поступают от жителей одного из подъездов 11 дома в 14 микрорайоне.

По словам жильцов, перебои с водой наблюдаются в их доме только в одном подъезде. В соседних подъездах таких проблем нет.

- Всё лето у нас были проблемы с питьевой водой. КСК принимает заявки, но никто не приходит, и ничего не меняется. Мы не можем нормально помыться, вымыть посуду и сделать прочие ежедневные дела. Проблема только в нашем подъезде, мы живём во вставке, остальные подъезды нашего дома живут с хорошим напором. В соседних домах, с кем мы находимся на одной линии, тоже всё в порядке с водой, - жалуются жители.

По словам людей, специалисты обслуживающей их дома компании каждый день обещают решить проблему, но ничего не предпринимают.

В ТОО «РЭП» сообщили, что проблема с водоснабжением на данном участке не в их компетенции, данная зона является зоной ответственности ГКП «КЖСА».

- Сегодня специалисты ГКП «КЖСА» будут разбираться с проблемой, - отметили в ТОО «РЭП».



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Комментарии ( 3 )

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GIBSON.SG (Посетители) Сегодня, 15:25
Вообще обнаглели эти КСК! Переименовались технично из кск в тоо и фирмы и теперь нихотят ничего делать, "мы не кск, мы тоо, закон о кск не для нас" говорят внаглую. Ни положенного ременота подъезда раз в 5 лет, ни нормального содержания имущества, трещины в межпанельных швах не хотять заделывать. Когда уже они самоликвидируются?
 
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12-й регион (Посетители) Сегодня, 13:31
проблемы с водоснабжением питьевой воды

12 мкр----каждый день эти проблемы с водой! Надоело! А сегодня с утра (в 5:30 встал) и до сих пор (13:30) её вообще нет!
 
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Erlan84 (Дизайнер) Сегодня, 12:43
звоню с утра в КЖСА, а там автоответчик "Вы позвонили в нерабочее время", что? в 11 утра у вас не рабочее время?

Вы там совсем опупели? Короче если у нас не будет нормального напора на 5 этаже по адресу 14-30, я лично приду к руководителю КЖСА!!!
 
 

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