Жители Актау жалуются на грязную питьевую воду























Жалобы поступают от жителей разных микрорайонов и верхней, и нижней зон города.- У меня дома уже почти два месяца питьевая вода течёт грязной, серо-желтого цвета. Думала, пройдёт, но нет... Спросила в школьном чате, во многих микрорайонах такая вода питьевая грязная. Я за что плачу ежемесячно, чтоб пить грязную воду? Вещи белые после стирки выходят пожелтевшими. В чём причина такой грязной питьевой воды?, - жалуется жительница 5 микрорайона.В Telegram-чате акима Мангистауской области люди также публикуют видео с грязной водой.- В 14 микрорайоне такая же проблема, уже три-четыре месяца питьевая вода не соответствует нормам, идет ржавая. Сантехника вся уже полетела, а фильтры приходится менять чуть ли не каждую неделю, чтобы не отравиться питьевой водой. Так дело не пойдет! Почему КЖСА ничего не предпринимает. Транспортировка воды отвратительная!, - пожаловалась жительница 14 микрорайона.По словам горожан, они обращались с проблемой в свои управляющие компании, но там в ответ лишь разводят руками.- У меня в квартире везде стоят фильтры, но даже они не спасают, вода питьевая течет грязная. Ванна каждый день жёлтая, каждый день приходится мыть, - рассказала жительница 26 микрорайона.Редакция ожидает ответы на запросы от ТОО «МАЭК-Казатомпром» и ГКП «Каспий жылы, су арнасы».