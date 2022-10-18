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ЛАДА.kz » Коммунальная жизнь

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 14:33

Просмотров: 479

Жители Актау жалуются на грязную питьевую воду

В редакцию поступают многочисленные жалобы от жителей разных микрорайонов города на грязную питьевую и горячую воду. Наши журналисты ждут комментарий по данному факту от ТОО «МАЭК-Казатомпром» и ГКП «Каспий жылы, су арнасы».

Фото жителей Актау
Жалобы поступают от жителей разных микрорайонов и верхней, и нижней зон города.

Жители Актау жалуются на грязную питьевую воду


- У меня дома уже почти два месяца питьевая вода течёт грязной, серо-желтого цвета. Думала, пройдёт, но нет... Спросила в школьном чате, во многих микрорайонах такая вода питьевая грязная. Я за что плачу ежемесячно, чтоб пить грязную воду? Вещи белые после стирки выходят пожелтевшими. В чём причина такой грязной питьевой воды?, - жалуется жительница 5 микрорайона.

Жители Актау жалуются на грязную питьевую воду


Жители Актау жалуются на грязную питьевую воду


Жители Актау жалуются на грязную питьевую воду


Жители Актау жалуются на грязную питьевую воду


В Telegram-чате акима Мангистауской области люди также публикуют видео с грязной водой.













- В 14 микрорайоне такая же проблема, уже три-четыре месяца питьевая вода не соответствует нормам, идет ржавая. Сантехника вся уже полетела, а фильтры приходится менять чуть ли не каждую неделю, чтобы не отравиться питьевой водой. Так дело не пойдет! Почему КЖСА ничего не предпринимает. Транспортировка воды отвратительная!, - пожаловалась жительница 14 микрорайона.

По словам горожан, они обращались с проблемой в свои управляющие компании, но там в ответ лишь разводят руками.

- У меня в квартире везде стоят фильтры, но даже они не спасают, вода питьевая течет грязная. Ванна каждый день жёлтая, каждый день приходится мыть, - рассказала жительница 26 микрорайона.

Редакция ожидает ответы на запросы от ТОО «МАЭК-Казатомпром» и ГКП «Каспий жылы, су арнасы».


 

Устраивает ли вас качество воды в квартире?


1) да, у меня идёт чистая вода из крана - 0 (0%)

2) нет, у меня идёт грязная вода из крана - 3 (37,5%)

3) качество отвратительное, вода идёт ржавая - 5 (62,5%)

- 0 (0%)



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Комментарии ( 1 )

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  • Ingul
  • cnnc
 OpOp (Посетители) Сегодня, 14:55
Так и есть, вода идет желтая по всему городу. Причем если сначала она была чуть желтая, то сейчас стала уже рыжая. Сейчас скажут, что трубы виноваты. А как пить, еду готовить? А стирать?
 
 

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