Зима близко! Жители Актау вновь пожаловались на отсутствие отопления

Иллюстративное фото из архива Lada.kz
Жители домов №42 и №12 в 14 и 26 микрорайонах соответственно пожаловались на отсутствие тепла в квартирах и горячей воды по адресу в 26 микрорайоне.
По словам одной из жительниц дома №42 в 14 микрорайоне, она обращалась в свой кооператив собственников квартир (КСК), где ей ответили, что с проблемой попробуют разобраться, однако ничего не изменилось.
- В КСК мне сказали, что отсутствие тепла в квартире может быть из-за перекрытия подачи тепла соседями ниже. Но жалуются все по нашему стояку, даже соседи рядом получают тепло с перебоями. Самое непонятное в данной ситуации – к кому нам обращаться на бездействие КСК? Кто их вообще контролирует?, – пожаловалась женщина.
В городском акимате рассказали, что сотрудники исполнительного органа проверяли работу местных КСК, где им сообщили, что по вышеуказанным адресам тепло подано.
- Проблема может быть в самой квартире, ее планировке или же в том, что соседи могли заблокировать вентиль подачи тепла. В любом случае, жильцам нужно обращаться в свой КСК с указанием квартиры для решения проблемы. Если проблема не решается, создается комиссионная группа от акимата, которая точечно проверяет проблему с отоплением, - разъяснили в городском акимате.
В исполнительном органе также предоставили телефоны сотрудников жилищной инспекции города, куда жители Актау могут обратиться по поводу работы своего КСК: 8 (7292) 33-65-71, 8 (7292) 50-05-36.
Напомним, ранее сообщалось, что жители Актау продолжают жаловаться на отсутствие тепла спустя две недели после подключения отопления.
Михаил Одинцов
По словам одной из жительниц дома №42 в 14 микрорайоне, она обращалась в свой кооператив собственников квартир (КСК), где ей ответили, что с проблемой попробуют разобраться, однако ничего не изменилось.
- В КСК мне сказали, что отсутствие тепла в квартире может быть из-за перекрытия подачи тепла соседями ниже. Но жалуются все по нашему стояку, даже соседи рядом получают тепло с перебоями. Самое непонятное в данной ситуации – к кому нам обращаться на бездействие КСК? Кто их вообще контролирует?, – пожаловалась женщина.
В городском акимате рассказали, что сотрудники исполнительного органа проверяли работу местных КСК, где им сообщили, что по вышеуказанным адресам тепло подано.
- Проблема может быть в самой квартире, ее планировке или же в том, что соседи могли заблокировать вентиль подачи тепла. В любом случае, жильцам нужно обращаться в свой КСК с указанием квартиры для решения проблемы. Если проблема не решается, создается комиссионная группа от акимата, которая точечно проверяет проблему с отоплением, - разъяснили в городском акимате.
В исполнительном органе также предоставили телефоны сотрудников жилищной инспекции города, куда жители Актау могут обратиться по поводу работы своего КСК: 8 (7292) 33-65-71, 8 (7292) 50-05-36.
Напомним, ранее сообщалось, что жители Актау продолжают жаловаться на отсутствие тепла спустя две недели после подключения отопления.
Михаил Одинцов
Оставьте свой комментарий первым.