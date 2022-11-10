«Лада» в формате .pdf
Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Четверг, 10 Ноября
+8...+7
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 465.58 KZT
  • €1 = 467.72 KZT
  • 1 RUB = 7.62 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Коммунальная жизнь

Опубликовано: Сегодня, 10:20

Просмотров: 29

Зима близко! Жители Актау вновь пожаловались на отсутствие отопления

В некоторых домах 14 и 26 микрорайонов жители возмутились отсутствием отопления в квартирах. В акимате Актау разъяснили ситуацию.

Иллюстративное фото из архива Lada.kz
Жители домов №42 и №12 в 14 и 26 микрорайонах соответственно пожаловались на отсутствие тепла в квартирах и горячей воды по адресу в 26 микрорайоне.

По словам одной из жительниц дома №42 в 14 микрорайоне, она обращалась в свой кооператив собственников квартир (КСК), где ей ответили, что с проблемой попробуют разобраться, однако ничего не изменилось.

- В КСК мне сказали, что отсутствие тепла в квартире может быть из-за перекрытия подачи тепла соседями ниже. Но жалуются все по нашему стояку, даже соседи рядом получают тепло с перебоями. Самое непонятное в данной ситуации – к кому нам обращаться на бездействие КСК? Кто их вообще контролирует?, – пожаловалась женщина.

В городском акимате рассказали, что сотрудники исполнительного органа проверяли работу местных КСК, где им сообщили, что по вышеуказанным адресам тепло подано.

- Проблема может быть в самой квартире, ее планировке или же в том, что соседи могли заблокировать вентиль подачи тепла. В любом случае, жильцам нужно обращаться в свой КСК с указанием квартиры для решения проблемы. Если проблема не решается, создается комиссионная группа от акимата, которая точечно проверяет проблему с отоплением, - разъяснили в городском акимате.

В исполнительном органе также предоставили телефоны сотрудников жилищной инспекции города, куда жители Актау могут обратиться по поводу работы своего КСК: 8 (7292) 33-65-71, 8 (7292) 50-05-36.

Напомним, ранее сообщалось, что жители Актау продолжают жаловаться на отсутствие тепла спустя две недели после подключения отопления.

Михаил Одинцов



Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.
 

Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии

Оставьте свой комментарий первым.

 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление

Блог редакции
Все записи
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2021 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Баглан Айдашов, главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика