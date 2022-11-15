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ЛАДА.kz » Коммунальная жизнь

Кая Снегова

Опубликовано: Сегодня, 17:45

Просмотров: 139

Чиновники пообещали обустроить остановку до конца года в 27 микрорайоне Актау

Автобусная остановка несколько месяцев отсутствует в 27 микрорайоне Актау. По информации чиновников городского акимата, ее установят до конца текущего года.

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Жители Актау возмутились тем, что уже несколько месяцев на месте остановки за 44 домом в 27 микрорайоне стоит огороженный забором металлический каркас.

- Летом приходилось стоять на жаре, сейчас негде спрятаться от ветра. Впереди зима, и придется на холоде стоять в ожидании автобуса, – жалуются горожане.

Ситуацию прокомментировали в акимате Актау.

- Это место отдано предпринимателю в аренду. Он должен заняться благоустройством объекта бизнеса и остановки. Для финансирования ожидается получение одобрения от банков второго уровня по кредитованию. До конца года остановка будет. В настоящее время с коммунальными службами проводится работа по получению технических условий с ближайших точек для подключения света и воды, – сообщили в акимате Актау.



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Комментарии ( 1 )

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  • синдбад
  • ЁмоЁ
  • БО
 Кинст (Посетители) Сегодня, 18:03
Это единственная проблемная остановка?! Почему одни жалобы решаются, а другие акимат в лице управления пассажирского транспорта в упор не видит?
1 микрорайон 2 дом: остановка обозначена только знаком. Ничего нет, хотя бы намекающего на то, что тут остановка общественного транспорта. Люди с автобусов высаживаются прямо на землю, которая в дождь или снег превращается в хорошую грязь;
остановка "Дружба" (1 микрорайон): десятилетия нет навеса и (или) скамеек. Люди в жару, холод, ветер, дождь стоят на узкой полоске тротуара, оставшегося после странным образом возведённого забора администрацией ГУ, которое сидит в бывшем ДК Дружба. Считаю, что они просто чересчур отхапали себе территорию;
та же "Дружба" со стороны 3 микрорайона: эту железную конструкцию трудно назвать остановкой. К тому же на ней, а также на новой остановке "Каспий" (3 микрорайон) совсем нет урн, из-за чего наши некоторые "культурные" сограждане мусор бросают просто на землю.
И другие, другие....
 
 

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