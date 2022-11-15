Чиновники пообещали обустроить остановку до конца года в 27 микрорайоне Актау

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Жители Актау возмутились тем, что уже несколько месяцев на месте остановки за 44 домом в 27 микрорайоне стоит огороженный забором металлический каркас.



- Летом приходилось стоять на жаре, сейчас негде спрятаться от ветра. Впереди зима, и придется на холоде стоять в ожидании автобуса, – жалуются горожане.



Ситуацию прокомментировали в акимате Актау.



- Это место отдано предпринимателю в аренду. Он должен заняться благоустройством объекта бизнеса и остановки. Для финансирования ожидается получение одобрения от банков второго уровня по кредитованию. До конца года остановка будет. В настоящее время с коммунальными службами проводится работа по получению технических условий с ближайших точек для подключения света и воды, – сообщили в акимате Актау.