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ЛАДА.kz » Коммунальная жизнь

Жанна Сагидуллакызы

Опубликовано: Сегодня, 19:16

Просмотров: 570

Порыв теплосети произошел в верхней части Актау: без отопления остались дома и средняя школа

В 31А и 31Б микрорайонах произошел порыв на тепловых сетях. Коммунальные службы ведут восстановительные работы. Об этом сообщили в ГКП «Каспий жылу, су арнасы».

фото ГКП "КЖСА"
Из-за порыва на тепловых сетях жители 31А и 31Б микрорайонов остались без отопления.

Эта проблема коснулась жителей домов, проживающих по адресам: в 31А микрорайоне дома под номерами 2,3,4,7,8,9,13,14,20,21,22,23; в 31Б микрорайоне: дома №№5,6,7,11,12,13,14,15,16,17,18,19,29.

Аварийная ситуация сказалась также на жителях микрорайона Шыгыс-3, работе хостела, школы, расположенной в 31А микрорайоне, бани и ресторанов.

- Обслуживающая организация обратилась с сообщением о порыве. Сейчас ведутся восстановительные работы. Подача теплоснабжения будет возобновлена, - сообщили в ГКП «Каспий жылу, су арнасы».



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Комментарии ( 1 )

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  • alixah
  • ak12
 babe (Посетители) Сегодня, 19:27
Что там говорили наши управленцы города , что не сравнивайте ситуацию с Экибастузом! А сейчас, что ?! Город в полной ЖОП…!!!! Разогнать все эту шушору …
 
 

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