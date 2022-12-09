Порыв теплосети произошел в верхней части Актау: без отопления остались дома и средняя школа

фото ГКП "КЖСА"

Из-за порыва на тепловых сетях жители 31А и 31Б микрорайонов остались без отопления.



Эта проблема коснулась жителей домов, проживающих по адресам: в 31А микрорайоне дома под номерами 2,3,4,7,8,9,13,14,20,21,22,23; в 31Б микрорайоне: дома №№5,6,7,11,12,13,14,15,16,17,18,19,29.



Аварийная ситуация сказалась также на жителях микрорайона Шыгыс-3, работе хостела, школы, расположенной в 31А микрорайоне, бани и ресторанов.



- Обслуживающая организация обратилась с сообщением о порыве. Сейчас ведутся восстановительные работы. Подача теплоснабжения будет возобновлена, - сообщили в ГКП «Каспий жылу, су арнасы».