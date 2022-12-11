«Что за издевательство?» Об отсутствии питьевой воды заявили жители нескольких микрорайонов Актау

- По какой причине? Как жить если нет никакой воды? Это ужас какой-то. Сливаю с батареи воду, остужаю ее для умывания и для уборной, а как стирать белье? - задалась вопросом жительница дома №33 во 2 микрорайоне.

- Коммунальные службы не отвечает не один телефон! Как узнать, когда будет питьевая вода? - возмущаются жители 1 микрорайона.



- Опять обман?! Обещали же, что будет вода с 07:00 до 23:00, а воды нет никакой. Акимат издевается над народом, что ли?! Завтра всем на работу, в садик, в школу, - пишут жители 7 микрорайона.

- Две ремонтные бригады проводили восстановительные работы всю ночь и сегодня, 11 декабря, в 10:00 работы были окончены. В данный момент магистральный трубопровод питьевой воды находится на заполнении. В ближайшее время водоснабжение будет возобновлено. Касаемо горячего водоснабжения, то оно будет возобновлено с понедельника, 12 декабря, - заверили в ГКП «Каспий жылу, су арнасы».

Жители дома №33 во 2 микрорайоне недовольны тем, что обещанной по графику воды нет.Остались без воды также жители 1, 3, 3А микрорайонов.У жителей дома №21 в 6 микрорайоне аналогичная ситуация.Жители 7 микрорайона также говорят, что питьевую воду не дают по графику, как обещали ранее.В ГКП «Каспий жылу, су арнасы» сообщили, что в связи с порывом на магистральном трубопроводе питьевой воды было временное отключение с 1 по 8 микрорайоны, а также 22, 23 и 24 микрорайоны.