Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Воскресенье, 11 Декабря
-1...-2
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 472.14 KZT
  • €1 = 498.39 KZT
  • 1 RUB = 7.65 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Коммунальная жизнь

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 13:42

Просмотров: 1110

«Что за издевательство?» Об отсутствии питьевой воды заявили жители нескольких микрорайонов Актау

Об отсутствии питьевой воды в квартирах заявляют жители нижней зоны Актау.

Фото из доступных источников
Жители дома №33 во 2 микрорайоне недовольны тем, что обещанной по графику воды нет.

- По какой причине? Как жить если нет никакой воды? Это ужас какой-то. Сливаю с батареи воду, остужаю ее для умывания и для уборной, а как стирать белье? - задалась вопросом жительница дома №33 во 2 микрорайоне.


Остались без воды также жители 1, 3, 3А микрорайонов.

- Коммунальные службы не отвечает не один телефон! Как узнать, когда будет питьевая вода? - возмущаются жители 1 микрорайона.


У жителей дома №21 в 6 микрорайоне аналогичная ситуация.

Жители 7 микрорайона также говорят, что питьевую воду не дают по графику, как обещали ранее.

- Опять обман?! Обещали же, что будет вода с 07:00 до 23:00, а воды нет никакой. Акимат издевается над народом, что ли?! Завтра всем на работу, в садик, в школу, - пишут жители 7 микрорайона.


В ГКП «Каспий жылу, су арнасы» сообщили, что в связи с порывом на магистральном трубопроводе питьевой воды было временное отключение с 1 по 8 микрорайоны, а также 22, 23 и 24 микрорайоны.

- Две ремонтные бригады проводили восстановительные работы всю ночь и сегодня, 11 декабря, в 10:00 работы были окончены. В данный момент магистральный трубопровод питьевой воды находится на заполнении. В ближайшее время водоснабжение будет возобновлено. Касаемо горячего водоснабжения, то оно будет возобновлено с понедельника, 12 декабря, - заверили в ГКП «Каспий жылу, су арнасы».





Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.
 

Новости по теме:

Комментарии ( 1 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии
  • сортируем комментарии:
  • лучшие |
  • По дате: возрастание | По дате на убывание
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +2
  • ЁмоЁ
  • Ingul
 Кинст (Посетители) Сегодня, 13:50
1 микрорайон – полчаса назад пошла питьевая. Жёлтая, приходится целить, чтобы более менее очистить и можно было использовать для питья и готовки
 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление

Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2021 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Баглан Айдашов, главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика