Уже неделю мёрзнем: жители дома в 33 микрорайоне Актау пожаловались на проблемы с подачей отопления

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На проблемы с подачей отопления пожаловалась жительница 6 дома 33 микрорайона Актау.



- Уже неделю в нашей квартире нет отопления, ни в одной из комнат. Приходится спасаться обогревателями. ЖЭК не реагирует, «кормят постоянно завтраками». Просим представителей акимата отреагировать на нашу проблему и поскорее разрешить ситуацию, - рассказала жительница дома.



В Актауском городском акимате сообщили, что 18 января представители жилищной комиссии выезжали по адресу: 33-6. Сейчас специалисты проводят наладочные работы для устранения проблемы и возобновления подачи отопления.