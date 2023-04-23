Актауская «воронка»: яма пугает горожан

- Почему нельзя сделать сразу? Надо подождать пока кто-то туда упадем? Помимо нас, здесь гуляют и туристы, видят кучу мусора, накопившуюся в этой яме. Она портит красоту проспекта, - говорит жительница 17 микрорайона Маржан.

Посреди пешеходной дорожки, расположенной у областной детской деревни, уже два месяца назад, как говорят жители 17 микрорайона, для проведения ремонтных работ раскопали яму. По окончании так ее никто и не засыпал. Ограждения вокруг нее отсутствуют.Lada.kz ожидает комментарий от компетентных органов.