Платёжкой единой: главные плюсы новой квитанции за коммунальные услуги в Актау

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Вместо нескольких квитанций жители Актау в марте 2023 года стали получать единый платёжный документ. Единый платёжный документ (ЕПД) — это общий счёт на оплату, по которому осуществляются разные платежи в счёт оплаты жилья и коммунальных услуг в конкретной одной квартире. В ЕПД включены счета за электроэнергию, вывоз мусора, интернет, КСК и другие. Квитанция заменила собой несколько платёжных бланков, которые раньше получали горожане.
Специалисты ТОО «Billing362» рассказали про преимущества единого платежного документа для населения:
- все начисления в одно время в одном платёжном документе;
- возможность оплаты всех услуг по адресу в «один клик»;
- возможность самостоятельно выбирать получателя платежа;
- возможность самостоятельно выбирать сумму платежа.
- В первую очередь мы внедрили ЕПД для удобства населения Актау и оптимизации платёжных процессов. Жители теперь могут в единой квитанции видеть все коммунальные услуги. Для населения данная услуга совершенно бесплатна, жители нам не оплачивают за сформирование ЕПД. Сегодня от населения мы уже получаем обратную связь. По их словам, это очень удобно получать вместо кипы квитанций один платёжный документ и проводить онлайн оплаты счетов различных поставщиков по принципу «одного окна». На сегодняшний день мы продолжаем вести переговоры со всеми коммунальными предприятиями города, КСК, представителями ОСИ для включения их в ЕПД, - говорят специалисты ТОО «Billing362».
Специалисты назвали сразу четыре плюса внедрения ЕПД для населения:
- объединение нескольких платежей в один документ;
- экономия времени и удобство;
- улучшенная прозрачность и контроль расходов;
- уменьшение риска пропуска платежей.
Как пользоваться единым платёжным документом рассказали специалисты компании.
- В ЕПД указаны основной лицевой счёт потребителя, адрес квартиры, список поставщиков и их услуг, а также лицевой счёт потребителя у поставщика, расчётный период, за который сформирован документ. По каждой услуге показаны начисление, сальдо предыдущего периода и сумма к оплате. В конце документа общая сумма к оплате по всем услугам, включенным в ЕПД. При оплате у жителей будет возможность изменять сумму оплаты (уменьшить или увеличить), выбирать того или иного поставщика на оплату, в случае если абонент не желает оплачивать всех сразу. Неоплата одного из поставщиков услуг из списка ЕПД никак не влияет на других. Житель сам волен выбирать из списка тех, кому будет производить оплату, - рассказали в компании.
Оплату услуг по единому платёжному документу можно произвести через:
- мобильные приложения банков;
- платёжные терминалы Yurta, Astana Plat, Qiwi;
- кассы, расположенные по адресам: г Актау, 10 микрорайон, дом№1 и 14 микрорайон, дом №84, ЖК «Президент», 1 этаж.
Ранее в компании, которая занимается квитанциями в Актау, рассказали, как пользоваться единым платёжным документом.
Специалисты ТОО «Billing362» рассказали про преимущества единого платежного документа для населения:
- все начисления в одно время в одном платёжном документе;
- возможность оплаты всех услуг по адресу в «один клик»;
- возможность самостоятельно выбирать получателя платежа;
- возможность самостоятельно выбирать сумму платежа.
- В первую очередь мы внедрили ЕПД для удобства населения Актау и оптимизации платёжных процессов. Жители теперь могут в единой квитанции видеть все коммунальные услуги. Для населения данная услуга совершенно бесплатна, жители нам не оплачивают за сформирование ЕПД. Сегодня от населения мы уже получаем обратную связь. По их словам, это очень удобно получать вместо кипы квитанций один платёжный документ и проводить онлайн оплаты счетов различных поставщиков по принципу «одного окна». На сегодняшний день мы продолжаем вести переговоры со всеми коммунальными предприятиями города, КСК, представителями ОСИ для включения их в ЕПД, - говорят специалисты ТОО «Billing362».
Специалисты назвали сразу четыре плюса внедрения ЕПД для населения:
- объединение нескольких платежей в один документ;
- экономия времени и удобство;
- улучшенная прозрачность и контроль расходов;
- уменьшение риска пропуска платежей.
Как пользоваться единым платёжным документом рассказали специалисты компании.
- В ЕПД указаны основной лицевой счёт потребителя, адрес квартиры, список поставщиков и их услуг, а также лицевой счёт потребителя у поставщика, расчётный период, за который сформирован документ. По каждой услуге показаны начисление, сальдо предыдущего периода и сумма к оплате. В конце документа общая сумма к оплате по всем услугам, включенным в ЕПД. При оплате у жителей будет возможность изменять сумму оплаты (уменьшить или увеличить), выбирать того или иного поставщика на оплату, в случае если абонент не желает оплачивать всех сразу. Неоплата одного из поставщиков услуг из списка ЕПД никак не влияет на других. Житель сам волен выбирать из списка тех, кому будет производить оплату, - рассказали в компании.
Оплату услуг по единому платёжному документу можно произвести через:
- мобильные приложения банков;
- платёжные терминалы Yurta, Astana Plat, Qiwi;
- кассы, расположенные по адресам: г Актау, 10 микрорайон, дом№1 и 14 микрорайон, дом №84, ЖК «Президент», 1 этаж.
Ранее в компании, которая занимается квитанциями в Актау, рассказали, как пользоваться единым платёжным документом.
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