Жители трёх микрорайонов Актау остались без воды

В Телеграм-чате акимата Мангистауской области жители 4 и 14 микрорайонов массово жалуются на отсутствие воды.



В пресс-службе ГКП «КЖСА» сообщили о порывах на трубопроводах.



- В связи с порывом в 4 микрорайоне возле домов № 6, 10 аварийно отключили техническую воду. Под ограничением подачи технической воды 6, 7, 9 дома, - отметили в пресс-службе коммунального предприятия.



В связи с порывом возле 26 дома в 14 микрорайоне питьевую воду отключили в следующих домах: 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 16, 17, 18, 20, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 33А, 34, 34А, 35, 36, 37, 38, 42, 87. Под ограничение подачи питьевой воды попали жители 15 микрорайона, домов № 2, 3, 4, 5, 8, 12, 22, 25, 26, 27, 41, 41г, 42, 43, 49, 52.