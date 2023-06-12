Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Понедельник, 12 Июня
+28...+26
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 445.62 KZT
  • €1 = 479.4 KZT
  • 1 RUB = 5.4 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Коммунальная жизнь

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 11:32

Просмотров: 826

Жители трёх микрорайонов Актау остались без воды

Питьевую воду отключили в 14 и 15 микрорайонах в связи с порывом на трубопроводе. Также в связи с порывом техническую воду отключили в 4 микрорайоне. Об этом сообщает пресс-служба ГКП «КЖСА».

Иллюстративное фото
В Телеграм-чате акимата Мангистауской области жители 4 и 14 микрорайонов массово жалуются на отсутствие воды.

В пресс-службе ГКП «КЖСА» сообщили о порывах на трубопроводах.

- В связи с порывом в 4 микрорайоне возле домов № 6, 10 аварийно отключили техническую воду. Под ограничением подачи технической воды 6, 7, 9 дома, - отметили в пресс-службе коммунального предприятия.

В связи с порывом возле 26 дома в 14 микрорайоне питьевую воду отключили в следующих домах: 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 16, 17, 18, 20, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 33А, 34, 34А, 35, 36, 37, 38, 42, 87. Под ограничение подачи питьевой воды попали жители 15 микрорайона, домов № 2, 3, 4, 5, 8, 12, 22, 25, 26, 27, 41, 41г, 42, 43, 49, 52.



Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.
 

Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии

Оставьте свой комментарий первым.

 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление

Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2021 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Баглан Айдашов, главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика