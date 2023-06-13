Озеленители Актау: Отсутствующие в графике микрорайоны поливаются силами КСК

Фото пресс-службы компании
Пользователи сайта Lada.kz возмутились отсутствием нескольких микрорайонов в графике полива на июнь, который предоставили озеленители Актау.
- А 7,11 микрорайоны где? Или в них нет деревьев по оценке «специалистов»? - пишут пользователи сайта.
В ТОО «Green City Aktau» сообщили, что микрорайоны, не вошедшие в график, поливают КСК.
- У нас договоры с КСК, они поливают своими силами, - отметили озеленители.
Ранее в ТОО «Green City Aktau» предоставили график полива зелёных насаждений на июнь.
- А 7,11 микрорайоны где? Или в них нет деревьев по оценке «специалистов»? - пишут пользователи сайта.
В ТОО «Green City Aktau» сообщили, что микрорайоны, не вошедшие в график, поливают КСК.
- У нас договоры с КСК, они поливают своими силами, - отметили озеленители.
Ранее в ТОО «Green City Aktau» предоставили график полива зелёных насаждений на июнь.