Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Вторник, 13 Июня
+25...+24
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 447.32 KZT
  • €1 = 482.21 KZT
  • 1 RUB = 5.43 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Коммунальная жизнь

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 11:40

Просмотров: 359

Озеленители Актау: Отсутствующие в графике микрорайоны поливаются силами КСК

В ТОО «Green City Aktau» разъяснили ситуацию по не вошедшим в график полива микрорайонам. В списке, который ранее предоставила компания, не оказалось 7, 11 и ещё нескольких микрорайонов.

Фото пресс-службы компании
Пользователи сайта Lada.kz возмутились отсутствием нескольких микрорайонов в графике полива на июнь, который предоставили озеленители Актау.

- А 7,11 микрорайоны где? Или в них нет деревьев по оценке «специалистов»? - пишут пользователи сайта.

В ТОО «Green City Aktau» сообщили, что микрорайоны, не вошедшие в график, поливают КСК.

- У нас договоры с КСК, они поливают своими силами, - отметили озеленители.

Ранее в ТОО «Green City Aktau» предоставили график полива зелёных насаждений на июнь.



Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.
 

Новости по теме:

Комментарии ( 1 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии
  • сортируем комментарии:
  • лучшие |
  • По дате: возрастание | По дате на убывание
 
 Не поддерживаю Поддерживаю
Имярек (Посетители) Сегодня, 12:56
Полив если он и происходит, то в самое пекло. Что набор только вредит!
Полив надо производить или рано утром или поздно вечером!

Жизнь всегда достаточно плоха, что бы желание жить лучше никогда не покидало человечество. Сенека
 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление

Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2021 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Баглан Айдашов, главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика