Жители одиннадцати микрорайонов Актау остались без воды

В Телеграм-чате акимата Мангистауской области жители города из разных микрорайонов массово жалуются на отсутствие воды.



В пресс-службе ГКП «КЖСА» сообщили о порывах на водопроводах.



- В связи с порывами труб аварийно отключили питьевую воду в домах: 1, 3, 3А, 3Б микрорайонов, в домах №№ 7, 10, 11 в 28 микрорайоне. В связи с порывом аварийно отключили питьевую воду в 36 доме 26 микрорайона. Под ограничением также 26, 27, 28, 29, 35, 36 дома. Далее в связи с порывом аварийно отключили питьевую воду в 24 доме 26 микрорайона, под ограничением также 21, 23, 24 дома. Техническую воду отключили в связи с порывом в 166 доме 30 микрорайона, под ограничением 166 и 167 дома. Ориентировочное время ремонта до 20:00, - сообщили в пресс-службе коммунального предприятия.



По данным коммунального предприятия, в связи с аварийными ремонтными работами в 22 доме 32Б микрорайона сегодня с 09:00 до 20:00 часов также отключена питьевая вода на следующие жилые дома:



- 31Б микрорайон - 5, 6, 7, 8, 11, 24 дома;

- 32Б микрорайон - 22 и 15 дома;

- 32В микрорайон - ж/к «Шанырак» и 83 дом;

- 35 микрорайон - 9 и 36 дом.



Также в связи с проведением ремонтных работ пресс-служба коммунального предприятия сообщает жителям Актау, что в верхних микрорайонах в 31А, 31Б ,32А, 32Б, Шығыс-1, 2, 3 будет снижено давление.