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ЛАДА.kz » Коммунальная жизнь

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 12:21

Просмотров: 1863

Жители одиннадцати микрорайонов Актау остались без воды

Питьевую воду отключили в одиннадцати микрорайонах в связи с порывами. Об этом сообщает пресс-служба ГКП «КЖСА».

Иллюстративное фото
В Телеграм-чате акимата Мангистауской области жители города из разных микрорайонов массово жалуются на отсутствие воды.

В пресс-службе ГКП «КЖСА» сообщили о порывах на водопроводах.

- В связи с порывами труб аварийно отключили питьевую воду в домах: 1, 3, 3А, 3Б микрорайонов, в домах №№ 7, 10, 11 в 28 микрорайоне. В связи с порывом аварийно отключили питьевую воду в 36 доме 26 микрорайона. Под ограничением также 26, 27, 28, 29, 35, 36 дома. Далее в связи с порывом аварийно отключили питьевую воду в 24 доме 26 микрорайона, под ограничением также 21, 23, 24 дома. Техническую воду отключили в связи с порывом в 166 доме 30 микрорайона, под ограничением 166 и 167 дома. Ориентировочное время ремонта до 20:00, - сообщили в пресс-службе коммунального предприятия.

По данным коммунального предприятия, в связи с аварийными ремонтными работами в 22 доме 32Б микрорайона сегодня с 09:00 до 20:00 часов также отключена питьевая вода на следующие жилые дома:

- 31Б микрорайон - 5, 6, 7, 8, 11, 24 дома;
- 32Б микрорайон - 22 и 15 дома;
- 32В микрорайон - ж/к «Шанырак» и 83 дом;
- 35 микрорайон - 9 и 36 дом.

Также в связи с проведением ремонтных работ пресс-служба коммунального предприятия сообщает жителям Актау, что в верхних микрорайонах в 31А, 31Б ,32А, 32Б, Шығыс-1, 2, 3 будет снижено давление.



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Комментарии ( 4 )

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  • PUZIK
  • Adai11
  • ЛШП
 Placida (Посетители) Сегодня, 15:06
Цитата: PUZIK
Нужно прокурорскую проверку провести в отношении МАЭК.

так кто ж его посадит! (с)
 
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  • Placida
  • Iron man
  • Adai11
  • ЛШП
 PUZIK (Посетители) Сегодня, 14:44
Наворали деньги выделенные на реконструкцию сетей а страдает обычный народ. Нужно прокурорскую проверку провести в отношении МАЭК. Если человек сидит на одном месте десятилетиями и не чего не меняется смысл его держать, а уволить бояться так как потом выясняется это родственник баке, саке. Нужно показывать результат действиями а не на бумаге
 
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  • Papirosso
  • Космос
  • Placida
  • Tankushka
  • ЛШП
 Ingul (Посетители) Сегодня, 13:57
Каждый день все хуже.
Довели инженерные сети "до ручки", и виноватых нет.
Продолжение следует...
Похоже скоро про полив зеленых насаждений перестанем писать и говорить, сами бы не "засохнуть".
 
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  • Papirosso
  • Iron man
  • ЛШП
 master_kz (Посетители) Сегодня, 13:49
Господин немец уехал. Теперь можно
 
 

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