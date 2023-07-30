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ЛАДА.kz » Коммунальная жизнь

Сергей Кораблев

Опубликовано: Вчера, 15:40

Просмотров: 3034

Замкнутый круг: Четыре дня в актауской многоэтажке нет воды

Жильцы 11-этажки в 12 микрорайоне с четверга сидят без питьевой воды.

Фото из доступных источников
В четверг, 27 июля, как утверждают жители дома №33, по городу было отключение питьевой воды. Сегодня уже воскресенье, 30 июля, но подача воды у них так и не возобновлена.

- Вчера утром «КЖСА» отрицало наличие проблемы, но позже, в итоге, признало её, и они начали проводить ремонт. КСК до вечера держал всё на своем контроле, но вода так и не появилась. В «КЖСА» поздним вечером нам сообщили, что с их стороны водоснабжение возобновлено, и теперь жителям необходимо обратиться в обслуживающий КСК, чтобы включили водяной насос. В КСК же ответили, что насос включен, но нет якобы давления. В «МАЭКе» говорят, что давление нормальное. Замкнутый круг. Что нам теперь делать? - недоумевают жители дома №33.


В соседних же домах, со слов людей, при такой же насосной системе вода есть.

Lada.kz ожидает комментарий от компетентных органов.



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Комментарии ( 2 )

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  • Iron man
 Ingul (Посетители) Вчера, 20:12
Все как в басне Крылова:«Про взятки Климычу читают,а он украдкою кивает на Петра».
Стыдно!
 
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  • GuF
  • Daulet201999
  • Шевченко 81
  • Iron man
 Kain-Livesy (Посетители) Вчера, 16:50
в 12 мкр вообще беда с водой. В пятиэтажках на 5 этаже вода если и идет, то тоненькой струйкой, и периодически пропадает. Особенно это смотрится странно на фоне работающего в ТРК Актау фонтана, в котором, судя по вкусу, питьевая вода.

Добро всегда побеждает зло: кто победил - тот и добро!
 
 

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