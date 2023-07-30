Замкнутый круг: Четыре дня в актауской многоэтажке нет воды

- Вчера утром «КЖСА» отрицало наличие проблемы, но позже, в итоге, признало её, и они начали проводить ремонт. КСК до вечера держал всё на своем контроле, но вода так и не появилась. В «КЖСА» поздним вечером нам сообщили, что с их стороны водоснабжение возобновлено, и теперь жителям необходимо обратиться в обслуживающий КСК, чтобы включили водяной насос. В КСК же ответили, что насос включен, но нет якобы давления. В «МАЭКе» говорят, что давление нормальное. Замкнутый круг. Что нам теперь делать? - недоумевают жители дома №33.

В четверг, 27 июля, как утверждают жители дома №33, по городу было отключение питьевой воды. Сегодня уже воскресенье, 30 июля, но подача воды у них так и не возобновлена.В соседних же домах, со слов людей, при такой же насосной системе вода есть.Lada.kz ожидает комментарий от компетентных органов.