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ЛАДА.kz » Коммунальная жизнь

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 13:05

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Уложить асфальт после порыва трубопровода просят жители Актау

Со своей проблемой обратились жители 12 микрорайона.

Кадр видео
По словам жильцов дома №33, в 2020 году по всему микрорайону был уложен новый асфальт. Некоторое время спустя возле подъезда дома №33 произошел порыв трубопровода. Коммунальщики раскопали и устранили дефект, но асфальт не восстановили.

- Мы писали жалобу в КЖСА в прошлом году, на что получили официальный ответ, что на тот момент они не могли найти поставщиков, но в скором времени обещали исправить ситуацию. Ничего не сдвинулось с места. В этом же году разрыли бетонный парапет, под которым тоже трубы, отремонтировали и бросили. Это максимально неудобно, с коляской пройти невозможно. Когда идет дождь, там вечно месиво, - обратилась жительница дома №33.


В КЖСА заверили, что в предстоящий понедельник, 7 августа, их работники займутся благоустройством данной территории.




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