Уложить асфальт после порыва трубопровода просят жители Актау

- Мы писали жалобу в КЖСА в прошлом году, на что получили официальный ответ, что на тот момент они не могли найти поставщиков, но в скором времени обещали исправить ситуацию. Ничего не сдвинулось с места. В этом же году разрыли бетонный парапет, под которым тоже трубы, отремонтировали и бросили. Это максимально неудобно, с коляской пройти невозможно. Когда идет дождь, там вечно месиво, - обратилась жительница дома №33.

По словам жильцов дома №33, в 2020 году по всему микрорайону был уложен новый асфальт. Некоторое время спустя возле подъезда дома №33 произошел порыв трубопровода. Коммунальщики раскопали и устранили дефект, но асфальт не восстановили.В КЖСА заверили, что в предстоящий понедельник, 7 августа, их работники займутся благоустройством данной территории.