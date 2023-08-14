«Веерная» подача электроэнергии начнется в Мангистау

В Мангистауской области после аварии на МАЭК был развернут оперативный штаб под председательством руководства области. В него вошли представители уполномоченных государственных органов и коммунальных служб.



В ночь с 13 на 14 августа в ходе работы оперативного штаба был рассмотрен вопрос по обеспечению электроэнергией объектов первой категории (социальные и объекты жизнедеятельности).



Для пропорционального снабжения электроэнергией населенных пунктов региона решено применить временные отключения «веерным» способом. Это означает что, согласно зонам, будет проводиться циклическое отключение потребителей от электросети продолжительностью от 3 до 5 часов с целью ограничения объёма потребляемой энергии.



Данная мера будет применяться до момента устранения аварии на энергоблоках «МАЭК», уточняют в ЦОК.



Принимаются меры по безопасному ограничению промышленных объектов в пользу подачи электроэнергии для бытовых потребителей.

Оперативным штабом принимаются все меры для скорейшего возобновления подачи электроэнергии в регионе.



Первый заместитель акима Мангистауской области Жумабай Карагаев поручил ответственным лицам организовать слаженную работу всех коммунальных служб, а также поручил провести разъяснительную работу среди промышленных потребителей и населения о разумном и экономном потреблении электроэнергии до устранения аварии на энергоблоках МАЭК.



Напомним, 13 августа в связи с нахождением в аварийном ремонте энергоблока №3 и вынужденной остановкой энергоблока №1 ТЭС на электростанции ТОО «МАЭК» были введены частичные ограничения на потребления электрической энергии.