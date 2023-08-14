Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Понедельник, 14 Августа
+31...+27
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 445.81 KZT
  • €1 = 489.28 KZT
  • 1 RUB = 4.53 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Коммунальная жизнь

Опубликовано: Сегодня, 08:10

Просмотров: 487

«Веерная» подача электроэнергии начнется в Мангистау

В ряде населенных пунктов Мангистау применят метод «веерного» отключения электроэнергии. Об этом сообщили в центре общественных коммуникаций региона.

Иллюстративное фото
В Мангистауской области после аварии на МАЭК был развернут оперативный штаб под председательством руководства области. В него вошли представители уполномоченных государственных органов и коммунальных служб.

В ночь с 13 на 14 августа в ходе работы оперативного штаба был рассмотрен вопрос по обеспечению электроэнергией объектов первой категории (социальные и объекты жизнедеятельности).

Для пропорционального снабжения электроэнергией населенных пунктов региона решено применить временные отключения «веерным» способом. Это означает что, согласно зонам, будет проводиться циклическое отключение потребителей от электросети продолжительностью от 3 до 5 часов с целью ограничения объёма потребляемой энергии.

Данная мера будет применяться до момента устранения аварии на энергоблоках «МАЭК», уточняют в ЦОК.

Принимаются меры по безопасному ограничению промышленных объектов в пользу подачи электроэнергии для бытовых потребителей.
Оперативным штабом принимаются все меры для скорейшего возобновления подачи электроэнергии в регионе.
 
Первый заместитель акима Мангистауской области Жумабай Карагаев поручил ответственным лицам организовать слаженную работу всех коммунальных служб, а также поручил провести разъяснительную работу среди промышленных потребителей и населения о разумном и экономном потреблении электроэнергии до устранения аварии на энергоблоках МАЭК.

Напомним, 13 августа в связи с нахождением в аварийном ремонте энергоблока №3 и вынужденной остановкой энергоблока №1 ТЭС на электростанции ТОО «МАЭК» были введены частичные ограничения на потребления электрической энергии.



Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.
 

Новости по теме:

Комментарии ( 1 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии
  • сортируем комментарии:
  • лучшие |
  • По дате: возрастание | По дате на убывание
 
 Не поддерживаю Поддерживаю
elek (Посетители) Сегодня, 09:00
В ночь с 13 на 14 августа в ходе работы оперативного штаба

Ну и дорешались. Мучить население в угоду пополнения бюджета. График где "слуги" враги народа?
 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление

Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2023 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Баглан Айдашов, главный редактор: Хапина С.И.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика