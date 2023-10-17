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ЛАДА.kz » Коммунальная жизнь

Михаил Одинцов

Опубликовано: Сегодня, 22:18

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Подъезд жилого дома в Актау затопило после подключения отопления

Затопление в подъезде произошло из-за возможного порыва в батарее при подключении отопления. Позже протечку устранили. В государственном коммунальном предприятии «Каспий жылу, су арнасы» (ГКП «КЖСА») по поводу данного инцидента сообщили, что подобные ситуации должны рассматриваться обслуживающей жилой дом компанией.

Коллаж из кадров видео
Жительница дома №19 в 33 микрорайоне сняла на видео последствия порыва батареи на 10 этаже. На кадрах видно, что вода дошла до первого этажа. Автор ролика добавила, что произошло это утром, при подключении отопления.

Позже, по ее словам, затопление прекратилось.

По информации ГКП «КЖСА», одна из причин произошедшего – порыв внутри квартиры или подъезда. В коммунальной компании подчеркнули, что в таких случаях устранением занимается обслуживающая жилой дом компания.




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