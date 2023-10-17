Подъезд жилого дома в Актау затопило после подключения отопления

Жительница дома №19 в 33 микрорайоне сняла на видео последствия порыва батареи на 10 этаже. На кадрах видно, что вода дошла до первого этажа. Автор ролика добавила, что произошло это утром, при подключении отопления.Позже, по ее словам, затопление прекратилось.По информации ГКП «КЖСА», одна из причин произошедшего – порыв внутри квартиры или подъезда. В коммунальной компании подчеркнули, что в таких случаях устранением занимается обслуживающая жилой дом компания.