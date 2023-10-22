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ЛАДА.kz » Коммунальная жизнь

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 13:23

Просмотров: 461

Актауские водители боятся угодить в дорожную «ловушку»

Обвал дороги опасаются водители в 11 микрорайоне.

Фото водителя Бауыржана
Водители сетуют, что разрушение проезжей части у дома №5 может навредить автомобилям, учитывая плотный поток транспорта на этом участке.

После дождя, как говорят местные автовладельцы, асфальт начал постепенно проваливаться.

Актауские водители боятся угодить в дорожную «ловушку»


- Здесь проходят коммуникации и надо укладывать не асфальт, а брусчатку, потому что новый асфальт не продержался и пары месяцев, - говорит таксист Бауыржан.


Помимо дороги проваливается брусчатка на парковке

Актауские водители боятся угодить в дорожную «ловушку»


Напомним, данный участок дороги внутри 11 микрорайона после проведения ремонтных работ на трубопроводе так должным образом и не восстановлен. Дорожные неровности просто засыпали щебнем.



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Комментарии ( 1 )

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 glu-info (Посетители) Сегодня, 15:27
и надо укладывать не асфальт
Укладывать нужно тех кто обратную засыпку выполняет без трамбовки и весь мусор и камни ссыпает в траншею и их руководство.Строительные нормы? - нееет, у нас и слов то таких не знают.Бульдозером сдвинули все в траншею, в лучшем случае попрыгали сверху и все.
 
 

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