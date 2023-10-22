Актауские водители боятся угодить в дорожную «ловушку»

Фото водителя Бауыржана
Водители сетуют, что разрушение проезжей части у дома №5 может навредить автомобилям, учитывая плотный поток транспорта на этом участке.
После дождя, как говорят местные автовладельцы, асфальт начал постепенно проваливаться.
Напомним, данный участок дороги внутри 11 микрорайона после проведения ремонтных работ на трубопроводе так должным образом и не восстановлен. Дорожные неровности просто засыпали щебнем.
После дождя, как говорят местные автовладельцы, асфальт начал постепенно проваливаться.
- Здесь проходят коммуникации и надо укладывать не асфальт, а брусчатку, потому что новый асфальт не продержался и пары месяцев, - говорит таксист Бауыржан.
Помимо дороги проваливается брусчатка на парковке
Напомним, данный участок дороги внутри 11 микрорайона после проведения ремонтных работ на трубопроводе так должным образом и не восстановлен. Дорожные неровности просто засыпали щебнем.