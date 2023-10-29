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ЛАДА.kz » Коммунальная жизнь

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 15:09

Просмотров: 1253

Мусорный «затор» случился в одной из высоток Актау

Проблему с вывозом мусора озвучили жители дома №39 в 4 микрорайоне.

Фото жителей дома №39 в 4 микрорайоне
По словам жильцов, мусоропровод в их доме засорился с пятого по первый этажи. Работники ЖЭКа не выполняют свою обязанность по очистке мусоропровода, говорят люди. Они опасаются, что он полностью заполнится отходами.

Мусорный «затор» случился в одной из высоток Актау


- Больше недели уже такая ситуация. Нам приходится спускаться вниз и выбрасывать мусор в контейнеры. Звонили несколько раз в ЖЭК, но трубку там не берут, - говорят жители пятого этажа.


Мусорный «затор» случился в одной из высоток Актау


Lada.kz ожидает комментарий от ЖЭКа 4 микрорайона.



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Комментарии ( 1 )

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Лулу (Посетители) Сегодня, 19:41
Во вмех высотках в четвертом такая же ерунда,ЖЭК не работает,там постоянно закрыто,все работники из жэка разбегаются!Что за начальник в этом жэке?Воды горячей нет,отопления нет,а жэку не дозвонишся,им все пофиг!Такое начальство гнать в шею надо!
 
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Pluto 9701 (Посетители) Сегодня, 17:35
Не только в 39 доме но и 47 доме тоже регулярно люди носят мусор вниз из-за забитого мусоропровода.
 
 

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