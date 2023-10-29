Мусорный «затор» случился в одной из высоток Актау

- Больше недели уже такая ситуация. Нам приходится спускаться вниз и выбрасывать мусор в контейнеры. Звонили несколько раз в ЖЭК, но трубку там не берут, - говорят жители пятого этажа.

По словам жильцов, мусоропровод в их доме засорился с пятого по первый этажи. Работники ЖЭКа не выполняют свою обязанность по очистке мусоропровода, говорят люди. Они опасаются, что он полностью заполнится отходами.Lada.kz ожидает комментарий от ЖЭКа 4 микрорайона.