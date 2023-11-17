В Актау жители 12 микрорайона пожаловались на отсутствие отопления

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Возмущенные люди рассказали, что им приходится отапливать свои квартиры, используя электрические приборы, то есть тратить дополнительные деньги. При этом счета за горячую воду и отопление они получают регулярно.
Ситуацию прокомментировали в "Каспий жылу, су арнасы".
На перебои с подачей тепла жалуются также жители 2, 15, 11 микрорайонов.
- Дети болеют, на улице холодно, отопления нет уже больше суток, говорили ведь, что будут обновлять инженерные сети, почему нет тепла?! - негодуют жители 12 микрорайона.
Ситуацию прокомментировали в "Каспий жылу, су арнасы".
- В результате порыва на тепловых сетях между 34 и 35 домами в 12 микрорайоне под ограничением подачи тепла находятся дома №31,32,33,34,35,36,37. На участке проводятся ремонтные работы, - сообщили в коммунальном предприятии.
На перебои с подачей тепла жалуются также жители 2, 15, 11 микрорайонов.
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