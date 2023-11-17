Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Пятница, 17 Ноября
+13...+12
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 462.79 KZT
  • €1 = 502.17 KZT
  • 1 RUB = 5.2 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Коммунальная жизнь

Жанна Сагидулла

Опубликовано: Сегодня, 17:02

Просмотров: 7

В Актау жители 12 микрорайона пожаловались на отсутствие отопления

Жители некоторых домов в 12 микрорайоне жалуются на отсутствие отопления в квартирах. По их словам, больше суток нет подачи тепла. В пресс-службе ГКП "Каспий жылу, су арнасы" сообщили, что коммунальная проблема возникла из-за порыва на сетях.

Фото: Pixabay
Возмущенные люди рассказали, что им приходится отапливать свои квартиры, используя электрические приборы, то есть тратить дополнительные деньги. При этом счета за горячую воду и отопление они получают регулярно.

- Дети болеют, на улице холодно, отопления нет уже больше суток, говорили ведь, что будут обновлять инженерные сети, почему нет тепла?! - негодуют жители 12 микрорайона.


Ситуацию прокомментировали в "Каспий жылу, су арнасы".

- В результате порыва на тепловых сетях между 34 и 35 домами в 12 микрорайоне под ограничением подачи тепла находятся дома №31,32,33,34,35,36,37. На участке проводятся ремонтные работы, - сообщили в коммунальном предприятии.


На перебои с подачей тепла жалуются также жители 2, 15, 11 микрорайонов.



Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.
 

Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии

Оставьте свой комментарий первым.

 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление


Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2023 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Баглан Айдашов, главный редактор: Хапина С.И.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика