В нескольких микрорайонах Актау отключат горячую воду и отопление

- Приносим свои извинения за доставленные неудобства!, - сообщили в коммунальном предприятии.

В связи с возникновением аварийной ситуации со стороны государственного коммунального предприятия «КЖСА» будут проведены ремонтные работы на тепловых сетях.Так, 5 декабря с 09:00 до 20:00 часов на тепловых сетях будет отключена подача горячей воды и отопление на следующие микрорайоны:- 27 микрорайон, в домах: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 13, 15, 16, 16а, 17, 18, 19, 20, 57, 64, 65, 66, 67, 71, 72, 74, 75, 76, 85, 87. Далее идут социальные объекты Хозблок 85/1зд, ПТЛ-№6, ДК- №44, СШ-№16, КНС;- 26 микрорайон, в домах: 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 31, 32, 35, 36, ДК №42, Т/Ц «Достык», мечеть;- 12а микрорайон - т/д «Мечта».