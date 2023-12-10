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ЛАДА.kz » Коммунальная жизнь

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 12:33

Просмотров: 1974

Часть Актау осталась без тепла

В связи с порывом на магистральном трубопроводе теплосети аварийно остановлена циркуляция на несколько микрорайонов, сообщили в ГКП «КЖСА».

Место порыва. Фото предоставили в акимате
Аким Актау выехал на место аварии и держит ситуацию под контролем, как сообщили в администрации города.

- Произошла авария на магистральном трубопроводе диаметром 800. В настоящее время на месте аварии работают специалисты и устраняется порыв. Ситуация находится под моим личным контролем, - сказал аким города Улугбек Тналиев.




Глава города указал на место аварии на видео и принёс извинения жителям Актау за временные неудобства. Сотрудники коммунальных служб планируют произвести ремонт до вечера.

Часть Актау осталась без тепла


Так, без теплоснабжения остались дома №№ 11, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 и КазАТК в 9 микрорайоне, полностью 11, 12 и 13 микрорайоны.

В 14 микрорайоне отключение коснулось домов №№11, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 32а, 32б, 35, 36, 37, 38, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 58, 59, 59а, 84, 87, а также Дом ребенка, ДК Самғау, школа №15, Нейрон, областной акимат, Қазақтелеком, ЗАГС, Казпочта, Нұр отан, бизнес-центр «Звезда Актау».

В 15 микрорайоне - дома №№32,34,59,62, (14-57).

В 16 микрорайоне полностью прекращена подача тепла.

В 17 микрорайоне кроме ЖК "Грин парк", ЖК "Грин плаза", с 70 по 78, 87, 97, 97/1, 99, 116 и общежитие.

В 18 и 18А микрорайонах теплоснабжение ограничено. В 19 микрорайонах - в домах №№ 5, 13 и 15. В 20 микрорайоне - в домах №№ 5, 7, 8, 16, 17, 18, 19. В 20А микрорайоне - дом №21, в 24 микрорайоне - в университете Есенова, в 26 микрорайоне - в домах №№ 1,2,3,с 6 по 14,с 38 по 43,45,46, школа №14 и баня "Саура", в 27 микрорайоне - в домах №№32, 33, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 93, колледж "Болашақ", ДК "Бақыт", ГПП МАЭК, ДК 46; 45/1 здание.

В 29А микрорайоне теплоснабжения нет в храме.

Согласно прогнозам синоптиков, сегодня, 10 декабря, ожидается температура -1...+2.

Часть Актау осталась без тепла



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Комментарии ( 1 )

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 motor (Посетители) Сегодня, 13:42
Хорошо хоть под контролем будем мерзнуть. Как то легче что ли?
 
 

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