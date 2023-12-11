ГКП «Каспий жылу, су арнасы»: В квартиры жителей Актау подается горячая вода и тепло

- Мы посетили несколько домов в 10, 14 микрорайонах. Отопление в квартирах есть. При необходимости на местах сразу же производят работы по регулировке теплоснабжения. В работах задействованы специалисты ГКП «Каспий жылу, су арнасы», обслуживающие учреждения, и Актауская городская жилищная инспекция. Тепло поступает в нижние и в верхние микрорайоны города. Ситуация находится под контролем, - сказал глава города.

- В настоящее время восстановлено теплоснабжение в 9, 11, 14, 15, 26 микрорайонах. До вечера будут восстановлены оставшиеся микрорайоны. В магистральных тепловых сетях ведутся работы по регулированию, - сообщил заместитель директора ГКП «КЖСА» Ислам Усенов.