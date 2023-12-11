ГКП «Каспий жылу, су арнасы»: В квартиры жителей Актау подается горячая вода и тепло

Фото пресс-службы акимата Актау
Сегодня аким города Актау и заместитель директора ГКП «КЖСА» проверили, как подаётся тепло в жилые дома.
Заместитель директора ГКП «КЖСА» Ислам Усенов сообщил, что в пяти микрорайонах уже восстановлено теплоснабжение.
Напомним, сегодня, 11 декабря, в Тelegram-канал акима области продолжают поступать многочисленные жалобы на отсутствие отопления в домах. Жалобы поступают от жителей 11, 12, 13, 16 и 27 микрорайонов.
Вчера, 10 декабря, в связи с изношенностью магистрального трубопровода диаметром 820 миллиметров были введены ограничения тепла в нескольких микрорайонах. В ликвидации аварии были задействованы 20 сотрудников ГКП «КЖСА» и 10 единиц техники.
- Мы посетили несколько домов в 10, 14 микрорайонах. Отопление в квартирах есть. При необходимости на местах сразу же производят работы по регулировке теплоснабжения. В работах задействованы специалисты ГКП «Каспий жылу, су арнасы», обслуживающие учреждения, и Актауская городская жилищная инспекция. Тепло поступает в нижние и в верхние микрорайоны города. Ситуация находится под контролем, - сказал глава города.
Заместитель директора ГКП «КЖСА» Ислам Усенов сообщил, что в пяти микрорайонах уже восстановлено теплоснабжение.
- В настоящее время восстановлено теплоснабжение в 9, 11, 14, 15, 26 микрорайонах. До вечера будут восстановлены оставшиеся микрорайоны. В магистральных тепловых сетях ведутся работы по регулированию, - сообщил заместитель директора ГКП «КЖСА» Ислам Усенов.
Напомним, сегодня, 11 декабря, в Тelegram-канал акима области продолжают поступать многочисленные жалобы на отсутствие отопления в домах. Жалобы поступают от жителей 11, 12, 13, 16 и 27 микрорайонов.
Вчера, 10 декабря, в связи с изношенностью магистрального трубопровода диаметром 820 миллиметров были введены ограничения тепла в нескольких микрорайонах. В ликвидации аварии были задействованы 20 сотрудников ГКП «КЖСА» и 10 единиц техники.
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