Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Вторник, 12 Декабря
-5...-6
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 458.49 KZT
  • €1 = 493.61 KZT
  • 1 RUB = 5.04 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Коммунальная жизнь

Ирина Логвинова

Опубликовано: Сегодня, 14:07

Просмотров: 1373

Жители 12 и 13 микрорайонов Актау сообщают об отсутствии воды и тепла в квартирах

В чат акимата Мангистауской области продолжают массово поступать сообщения о том, что в некоторых домах 12 и 13 микрорайонов нет отопления и горячей воды. Без тепла люди находятся с утра 10 декабря. Чиновник министерства энергетики дал высокую оценку подготовки к отопительному сезону.

фото с сайта новыйкачканар.рф
Частичная подача в эти микрорайоны была возобновлена сегодня, 12 декабря, ранним утром. Однако до сих пор остаются дома, в которые отопление так и не подали. Некоторые горожане сообщают, что отопление вместе с горячей и питьевой водой у них отключили еще 8 декабря.

«Это что такое вообще, с 8 декабря мы сидим без отопления, горячей воды, да еще и без питьевой воды, 54 дом в 12 микрорайоне. Устали уже в КЖСА звонить и в КСК, как футбольный мяч туда-сюда пинают нас. Пятый день в такой холод сидим дома, болеем, ну что это за безобразие! Вчера у КСК был выходной, сегодня они трубку не поднимают. В КЖСА говорят, что это проблема не с их стороны. Что нам делать?!», - пишет жительница 54 дома в 12 микрорайоне.


Жалобы поступают и от жителей 13 микрорайона.

«Я не поняла, в 13 микрорайоне опять отопление отключили? В 13-36, а также и у соседей отопление только в одной комнате. Разберитесь, пожалуйста. Можно ли организовать отдельный добросовестный КСК в 13 микрорайоне? Мы возмущены работой «Мангыстау Бирлик», - пишут люди.


В КЖСА же сообщают, что отопление подается в штатном режиме, и в случае его отсутствия необходимо обращаться в обслуживающие организации.

Тем временем о масштабной аварии на теплосети в городе Актау высказался заместитель председателя Комитета атомного и энергетического надзора и контроля Министерства энергетики Илья Рожков.

«Было обнаружено повреждение на тепловой сети в 11А микрорайоне города Актау. Оперативно была организована установка вставки длинной 11 метров. В настоящее время ремонтные работы завершены, проводится заполнение тепловой сети, чтобы обеспечить теплоснабжение граждан. Отмечу, что температура воздуха в Актау составляет +2 градуса (по состоянию на 10.12.2023 года, прим. автора), то есть, в принципе, это нормальная температура для зимы. Что касается прохождения отопительного сезона, подготовка была на очень высоком уровне», - рассказал Илья Рожков.


В этом году, заявил чиновник от МинЭнерго, на ремонтные работы ТЭС (в разных городах страны, прим. автора) и подготовку к отопительному сезону потрачена рекордно большая сумма - 146 млрд тенге. По мнению Ильи Рожкова, вложенные средства помогли организовать бесперебойную подачу теплоснабжения.

«Да, есть технологические нарушения, но, как я и сказал, проделанные ремонтные работы все-таки позволяют обеспечивать теплоснабжение. Да, возможно, чуть пониженное, но, тем не менее, теплоснабжение нигде не нарушено, за исключением ремонта тепловых сетей, в принципе, все организовано. Беспрецедентные объемы работы Риддер ТЭС все шесть отремонтированы, Экибастузская ТЭС вся отремонтирована. То есть таких ремонтов наши ТЭС не видели давно», - сообщил Илья Рожков.





Сегодня, 12 декабря, температура воздуха в Актау снизилась до -13 градусов. Скорость порывов ветра достигает 16 м/с. Завтра, 13 декабря, синоптики обещают -12 градусов с порывами ветра 15 м/с. В четверг, 14 декабря, ветер стихнет (8 м/с), температура воздуха поднимется до -10 и в Актау, по прогнозам gismeteo.kz, выпадет снег.

Напомним, ранее из-за аварии, о которой говорит чиновник, без тепла и горячей воды осталась практически половина города. Школы и детские сады перешли на домашнее обучение. Коммунальные службы, действительно, делали все возможное для устранения причин аварии, однако ремонт занял продолжительное время.



Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.
 

Новости по теме:

Комментарии ( 4 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии
  • сортируем комментарии:
  • лучшие |
  • По дате: возрастание | По дате на убывание
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +1
  • БО
 Кинст (Посетители) Сегодня, 15:15
Отмечу, что температура воздуха в Актау составляет +2 градуса (по состоянию на 10.12.2023 года, прим. автора), то есть, в принципе, это нормальная температура для зимы

Он или забыл, или намеренно не сказал, об особенностях нашего климата, который обуславливается морем и ветрами. Невинные для Астаны -4 у нас могут ощущаться как все -20.
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +1
  • БО
 Adai11 (Посетители) Сегодня, 14:52
БО,Мы тоже получили такой ответ от ПКС 11 мкр, что мол сказали отключить сушилку в в ванной, приказ МАЭК и Акимат, не могу понять, зачем все это так делается, или специально что ли, или ПКСК врет и сами так балуються devil
 
 Не поддерживаю Поддерживаю
velldr (Посетители) Сегодня, 14:42
По адресу 13 мкрн 48 дом 5 дней нет горячей воды и отопления
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +1
  • Adai11
 БО (Посетители) Сегодня, 14:23
Кто нибудь дайте ответ...Звоню в ПКСК 11 мкр,по поводу слабого отопления с одной стороны квартиры,а также отсутствия тепла в ПС, идущей холодной воды вместо горячей. На что диспетчер в ПКСК 11 мкр заявляет, с полной ответственностью о том,что им АКИМАТ дал указания не включать ПС на циркуляцию,и ставить только на обратку,и их сантехники специально не включают людям ПС НА ЦИРКУЛЯЦИЮ.Как это понимать,и где официальные документы в СМИ??? Люди платят за услуги , которые фактически не получают...на основании каких то распоряжений из Акимата???
 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление


Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2023 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Баглан Айдашов, главный редактор: Хапина С.И.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика