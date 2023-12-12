Жители 12 и 13 микрорайонов Актау сообщают об отсутствии воды и тепла в квартирах

«Это что такое вообще, с 8 декабря мы сидим без отопления, горячей воды, да еще и без питьевой воды, 54 дом в 12 микрорайоне. Устали уже в КЖСА звонить и в КСК, как футбольный мяч туда-сюда пинают нас. Пятый день в такой холод сидим дома, болеем, ну что это за безобразие! Вчера у КСК был выходной, сегодня они трубку не поднимают. В КЖСА говорят, что это проблема не с их стороны. Что нам делать?!», - пишет жительница 54 дома в 12 микрорайоне.

«Я не поняла, в 13 микрорайоне опять отопление отключили? В 13-36, а также и у соседей отопление только в одной комнате. Разберитесь, пожалуйста. Можно ли организовать отдельный добросовестный КСК в 13 микрорайоне? Мы возмущены работой «Мангыстау Бирлик», - пишут люди.

«Было обнаружено повреждение на тепловой сети в 11А микрорайоне города Актау. Оперативно была организована установка вставки длинной 11 метров. В настоящее время ремонтные работы завершены, проводится заполнение тепловой сети, чтобы обеспечить теплоснабжение граждан. Отмечу, что температура воздуха в Актау составляет +2 градуса (по состоянию на 10.12.2023 года, прим. автора), то есть, в принципе, это нормальная температура для зимы. Что касается прохождения отопительного сезона, подготовка была на очень высоком уровне», - рассказал Илья Рожков.



«Да, есть технологические нарушения, но, как я и сказал, проделанные ремонтные работы все-таки позволяют обеспечивать теплоснабжение. Да, возможно, чуть пониженное, но, тем не менее, теплоснабжение нигде не нарушено, за исключением ремонта тепловых сетей, в принципе, все организовано. Беспрецедентные объемы работы Риддер ТЭС все шесть отремонтированы, Экибастузская ТЭС вся отремонтирована. То есть таких ремонтов наши ТЭС не видели давно», - сообщил Илья Рожков.





