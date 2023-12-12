Жители 12 и 13 микрорайонов Актау сообщают об отсутствии воды и тепла в квартирах

фото с сайта новыйкачканар.рф
Частичная подача в эти микрорайоны была возобновлена сегодня, 12 декабря, ранним утром. Однако до сих пор остаются дома, в которые отопление так и не подали. Некоторые горожане сообщают, что отопление вместе с горячей и питьевой водой у них отключили еще 8 декабря.
Жалобы поступают и от жителей 13 микрорайона.
В КЖСА же сообщают, что отопление подается в штатном режиме, и в случае его отсутствия необходимо обращаться в обслуживающие организации.
Тем временем о масштабной аварии на теплосети в городе Актау высказался заместитель председателя Комитета атомного и энергетического надзора и контроля Министерства энергетики Илья Рожков.
В этом году, заявил чиновник от МинЭнерго, на ремонтные работы ТЭС (в разных городах страны, прим. автора) и подготовку к отопительному сезону потрачена рекордно большая сумма - 146 млрд тенге. По мнению Ильи Рожкова, вложенные средства помогли организовать бесперебойную подачу теплоснабжения.
«Да, есть технологические нарушения, но, как я и сказал, проделанные ремонтные работы все-таки позволяют обеспечивать теплоснабжение. Да, возможно, чуть пониженное, но, тем не менее, теплоснабжение нигде не нарушено, за исключением ремонта тепловых сетей, в принципе, все организовано. Беспрецедентные объемы работы Риддер ТЭС все шесть отремонтированы, Экибастузская ТЭС вся отремонтирована. То есть таких ремонтов наши ТЭС не видели давно», - сообщил Илья Рожков.
Сегодня, 12 декабря, температура воздуха в Актау снизилась до -13 градусов. Скорость порывов ветра достигает 16 м/с. Завтра, 13 декабря, синоптики обещают -12 градусов с порывами ветра 15 м/с. В четверг, 14 декабря, ветер стихнет (8 м/с), температура воздуха поднимется до -10 и в Актау, по прогнозам gismeteo.kz, выпадет снег.
Напомним, ранее из-за аварии, о которой говорит чиновник, без тепла и горячей воды осталась практически половина города. Школы и детские сады перешли на домашнее обучение. Коммунальные службы, действительно, делали все возможное для устранения причин аварии, однако ремонт занял продолжительное время.
«Это что такое вообще, с 8 декабря мы сидим без отопления, горячей воды, да еще и без питьевой воды, 54 дом в 12 микрорайоне. Устали уже в КЖСА звонить и в КСК, как футбольный мяч туда-сюда пинают нас. Пятый день в такой холод сидим дома, болеем, ну что это за безобразие! Вчера у КСК был выходной, сегодня они трубку не поднимают. В КЖСА говорят, что это проблема не с их стороны. Что нам делать?!», - пишет жительница 54 дома в 12 микрорайоне.
Жалобы поступают и от жителей 13 микрорайона.
«Я не поняла, в 13 микрорайоне опять отопление отключили? В 13-36, а также и у соседей отопление только в одной комнате. Разберитесь, пожалуйста. Можно ли организовать отдельный добросовестный КСК в 13 микрорайоне? Мы возмущены работой «Мангыстау Бирлик», - пишут люди.
В КЖСА же сообщают, что отопление подается в штатном режиме, и в случае его отсутствия необходимо обращаться в обслуживающие организации.
Тем временем о масштабной аварии на теплосети в городе Актау высказался заместитель председателя Комитета атомного и энергетического надзора и контроля Министерства энергетики Илья Рожков.
«Было обнаружено повреждение на тепловой сети в 11А микрорайоне города Актау. Оперативно была организована установка вставки длинной 11 метров. В настоящее время ремонтные работы завершены, проводится заполнение тепловой сети, чтобы обеспечить теплоснабжение граждан. Отмечу, что температура воздуха в Актау составляет +2 градуса (по состоянию на 10.12.2023 года, прим. автора), то есть, в принципе, это нормальная температура для зимы. Что касается прохождения отопительного сезона, подготовка была на очень высоком уровне», - рассказал Илья Рожков.
В этом году, заявил чиновник от МинЭнерго, на ремонтные работы ТЭС (в разных городах страны, прим. автора) и подготовку к отопительному сезону потрачена рекордно большая сумма - 146 млрд тенге. По мнению Ильи Рожкова, вложенные средства помогли организовать бесперебойную подачу теплоснабжения.
«Да, есть технологические нарушения, но, как я и сказал, проделанные ремонтные работы все-таки позволяют обеспечивать теплоснабжение. Да, возможно, чуть пониженное, но, тем не менее, теплоснабжение нигде не нарушено, за исключением ремонта тепловых сетей, в принципе, все организовано. Беспрецедентные объемы работы Риддер ТЭС все шесть отремонтированы, Экибастузская ТЭС вся отремонтирована. То есть таких ремонтов наши ТЭС не видели давно», - сообщил Илья Рожков.
Сегодня, 12 декабря, температура воздуха в Актау снизилась до -13 градусов. Скорость порывов ветра достигает 16 м/с. Завтра, 13 декабря, синоптики обещают -12 градусов с порывами ветра 15 м/с. В четверг, 14 декабря, ветер стихнет (8 м/с), температура воздуха поднимется до -10 и в Актау, по прогнозам gismeteo.kz, выпадет снег.
Напомним, ранее из-за аварии, о которой говорит чиновник, без тепла и горячей воды осталась практически половина города. Школы и детские сады перешли на домашнее обучение. Коммунальные службы, действительно, делали все возможное для устранения причин аварии, однако ремонт занял продолжительное время.