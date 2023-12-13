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ЛАДА.kz » Коммунальная жизнь

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 16:24

Просмотров: 1389

Аким Актау: Ведутся работы по регулировке тепловых узлов жилых домов

Аким города Актау Улугбек Тналиев, представители ГКП «КЖСА» и специалисты отдела жилищной инспекции проверяют тепловые узлы в подвалах жилых домов, сообщает пресс-служба главы города.

Фото пресс-службы акимата Актау
Рабочая группа во главе с акимом города сегодня, 13 декабря, проверила тепловые узлы в подвалах жилых домов в 12, 27, 19а микрорайонах.

- Под жилыми домами раньше не было коммерческих объектов. А сейчас под многоэтажками возросли дополнительные коммерческие объекты. Поэтому они препятствуют подаче тепла в квартиры в жилом доме. Кроме того, в настоящее время ведутся работы по направлению избыточного тепла от жилых домов и объектов, использующих избыточное тепло, в жилые дома, где возникла нехватка тепла. Также проводится регулирование тепловых узлов в подвалах жилых домов, - сказал аким города Улугбек Тналиев.


Ранее аким посетил 10 и 14 микрорайоны.



Аким Актау: Ведутся работы по регулировке тепловых узлов жилых домов


Напомним, сегодня, 13 декабря жители Актау продолжают массово жаловаться на отсутствие тепла в квартирах. В чат акимата Мангистауской области продолжают массово поступать сообщения о том, что в некоторых домах 12, 13, 14, 11, 27, 16, 29, 1, 3 и 4 микрорайонов нет отопления. А там, где тепло есть, по словам людей, батареи едва теплые.

Многие горожане считают, что отопительный сезон в этом году провален. В самые холодные дни жители Актау остались без тепла и горячей воды.

Самая крупная авария произошла утром 10 декабря в Актау на магистральном трубопроводе. Из-за аварии без тепла и горячей воды осталась практически половина города. Школы и детские сады перешли на домашнее обучение.

Изношенный магистральный трубопровод был введён в эксплуатацию в 1979 году. Трубопровод морально устарел и находится в физически изношенном состоянии, что и стало основной причиной аварии на магистральном трубопроводе.

Ранее власти заявляли, что изношенность инженерных сетей города составляет 80 процентов. Как оказалось, из-за этого после подключения тепла было выявлено более 200 порывов на теплосетях. В сравнении с прошлым годом количество аварий увеличилось в два раза.

На брифинге в правительстве первый заместитель премьер-министра Роман Скляр пообещал, что казахстанцы до конца зимы не останутся без тепла.



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Комментарии ( 5 )

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  • ЛШП
  • Шевченко 81
 glu-info (Посетители) Сегодня, 19:21
Если вам холодно дома встаньте в угол - там 90 градусов.(В.Кличко).И Скляр это тоже знает.

Цитата: Maximus
А эту пристройку не Ваши подчинённые утвердили и разрешили строить?

А пристройку еще одно города кто утвердил на изношенных сетях? Инженера то еще есть в стане те,которые могут рассчитать чего и сколько можно было строить?
 
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  • ЛШП
 Tankushka (Посетители) Сегодня, 19:05
Похтже, что дело не в тепловых узлах домов. Проблема куда серьёзнее!

Похоже, что дело не в тепловых узлах домов. Проблема куда серьёзнее!
 
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  • ЛШП
 Andrew110 (Посетители) Сегодня, 18:49
Открытием стало, что тепловые сети это расчетная система? Что нельзя где попало, что попало, трубами какого попало диаметра подключать? Подключение маленького магазина может лишить тепла многоквартирный дом, если подключение сделано не правильно. Зимы не хватит, чтобы всё отрегулировать.
 
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  • Bass66
  • ЛШП
  • Шевченко 81
 Maximus (Посетители) Сегодня, 18:26
А эту пристройку не Ваши подчинённые утвердили и разрешили строить?
 
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  • Tankushka
  • Bass66
  • ЛШП
  • Шевченко 81
 motor (Посетители) Сегодня, 17:43
Не надо нам показывать акима, он что регулировщик тепло узлов?. Нам нужен что бы выстроил систему при котором в конечнем счете должен быть тепло и вода в домах горожан.
 
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  • Tankushka
  • Винипух
 fox1167 (Посетители) Сегодня, 17:33
проводится регулирование тепловых узлов в подвалах жилых домов, - сказал аким города Улугбек Тналиев.

Ау! Где вы там регулируете тепловые узлы? look Проверьте подвал по адресу 12-17. Отрегулируйте! Наш ПКСК не может ничего! В квартире +15. Батареи еле тёплые! stena
 
 

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