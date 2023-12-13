Аким Актау: Ведутся работы по регулировке тепловых узлов жилых домов

- Под жилыми домами раньше не было коммерческих объектов. А сейчас под многоэтажками возросли дополнительные коммерческие объекты. Поэтому они препятствуют подаче тепла в квартиры в жилом доме. Кроме того, в настоящее время ведутся работы по направлению избыточного тепла от жилых домов и объектов, использующих избыточное тепло, в жилые дома, где возникла нехватка тепла. Также проводится регулирование тепловых узлов в подвалах жилых домов, - сказал аким города Улугбек Тналиев.

Рабочая группа во главе с акимом города сегодня, 13 декабря, проверила тепловые узлы в подвалах жилых домов в 12, 27, 19а микрорайонах.Ранее аким посетил 10 и 14 микрорайоны.Напомним, сегодня, 13 декабря жители Актау продолжают массово жаловаться на отсутствие тепла в квартирах. В чат акимата Мангистауской области продолжают массово поступать сообщения о том, что в некоторых домах 12, 13, 14, 11, 27, 16, 29, 1, 3 и 4 микрорайонов нет отопления. А там, где тепло есть, по словам людей, батареи едва теплые.Многие горожане считают, что отопительный сезон в этом году провален. В самые холодные дни жители Актау остались без тепла и горячей воды.Самая крупная авария произошла утром 10 декабря в Актау на магистральном трубопроводе. Из-за аварии без тепла и горячей воды осталась практически половина города. Школы и детские сады перешли на домашнее обучение.Изношенный магистральный трубопровод был введён в эксплуатацию в 1979 году. Трубопровод морально устарел и находится в физически изношенном состоянии, что и стало основной причиной аварии на магистральном трубопроводе.Ранее власти заявляли, что изношенность инженерных сетей города составляет 80 процентов. Как оказалось, из-за этого после подключения тепла было выявлено более 200 порывов на теплосетях. В сравнении с прошлым годом количество аварий увеличилось в два раза.На брифинге в правительстве первый заместитель премьер-министра Роман Скляр пообещал, что казахстанцы до конца зимы не останутся без тепла.