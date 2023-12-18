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ЛАДА.kz » Коммунальная жизнь

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 12:24

Просмотров: 137

Потребовалось 18 кубометров песка и 29 тонн соли: в Актау посыпают дороги

Дороги и пешеходные дорожки в Актау ночью и утром были засыпаны смесью из песка и соли, сообщает пресс-служба акимата города.

Фото пресс-службы акимата
В целях обеспечения безопасности дорожного движения и предупреждения гололёда на ночное дежурство вышли работники ТОО «Компания Строй Инвест 2020».

В первую очередь от наледи очищены дорожные спуски и подъёмы, автобусные остановки, территории вокруг школ, детских садов, больниц, лестницы внутри микрорайонов, пешеходные дорожки.

Потребовалось 18 кубометров песка и 29 тонн соли: в Актау посыпают дороги


Потребовалось 18 кубометров песка и 29 тонн соли: в Актау посыпают дороги


Потребовалось 18 кубометров песка и 29 тонн соли: в Актау посыпают дороги


В работах задействованы 42 дорожных рабочих, 2 автомобиля-пескоразбрасывателя, 1 автопогрузчик, 2 автомобиля «Газель» и 1 автобус.

Смесью из 18 кубометров песка и 29 тонн соли были посыпаны дороги по следующим адресам:

- перекресток автомобильных дорог №9 и 14, объезд возле рынка (круговой);
- автомобильная дорога № 9, возле ТЦ «Жигер», (спуск, подъезд);
- дорога между 9 и 14 микрорайонами;
- автомобильная дорога №7, «Самал Резиденция» (спуск);
- перекресток автомобильных дорог №18 и 3;
- автомобильная дорога №15, мкр. 14 и 15, (спуск);
- ТЦ «Байтерек», объездная дорога (круговая);
- дорога Актау-аэропорт;
- перекресток автомобильных дорог №7 и 8;
- окрестности парка «Акбота» (спуск, подъезд);
- автодорога №3, между ТЦ «Алатау» и «Ардагер»;
- автомобильная дорога №1, между микрорайонами 22 и 8;
- 14 микрорайон между медицинским центром «Нейрон» и «Адмирал» (спуск, подъем);
- перед рынком «Сак»;
- автомобильная дорога № 21, возле ЖК «Инара»;
- автомобильная дорога №14;
- территория возле политехнического колледжа;
- автомобильная дорога №25;
- между 1 и 3 микрорайонами;
- пересечение автомобильных дорог №25 и 18;
- 1 микрорайон в районе «Шагалы»;
- перекресток между базой ОРС и «Оймаша» (Приозерный);
- перекресток автомобильных дорог №18 и 3;
- автодорога №20, возле торгово-развлекательного центра «Актау»;
- автодорога №3, 15 микрорайон, в районе центра обслуживания населения;
- пересечение автомобильных дорог №20 и 15;
- 34 микрорайон, в районе областного перинатального центра;
- 22 микрорайон, в районе рынка «Алем».

По данным ТОО «Компания Строй Инвест 2020», в настоящее время для засыпки дорог в запасе имеется 690,08 м3 песка и 73,53 тонны соли.

На работы на внутрирайонных автомобильных дорогах было задействовано 3 единицы техники и более 150 сотрудников ТОО «Акжол+К».
Сотрудники подрядной организации проводят работы по подсыпке песчано-соляной смеси на автомобильных и пешеходных дорожках внутри микрорайонов.



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