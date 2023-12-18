Потребовалось 18 кубометров песка и 29 тонн соли: в Актау посыпают дороги

В целях обеспечения безопасности дорожного движения и предупреждения гололёда на ночное дежурство вышли работники ТОО «Компания Строй Инвест 2020».В первую очередь от наледи очищены дорожные спуски и подъёмы, автобусные остановки, территории вокруг школ, детских садов, больниц, лестницы внутри микрорайонов, пешеходные дорожки.В работах задействованы 42 дорожных рабочих, 2 автомобиля-пескоразбрасывателя, 1 автопогрузчик, 2 автомобиля «Газель» и 1 автобус.Смесью из 18 кубометров песка и 29 тонн соли были посыпаны дороги по следующим адресам:- перекресток автомобильных дорог №9 и 14, объезд возле рынка (круговой);- автомобильная дорога № 9, возле ТЦ «Жигер», (спуск, подъезд);- дорога между 9 и 14 микрорайонами;- автомобильная дорога №7, «Самал Резиденция» (спуск);- перекресток автомобильных дорог №18 и 3;- автомобильная дорога №15, мкр. 14 и 15, (спуск);- ТЦ «Байтерек», объездная дорога (круговая);- дорога Актау-аэропорт;- перекресток автомобильных дорог №7 и 8;- окрестности парка «Акбота» (спуск, подъезд);- автодорога №3, между ТЦ «Алатау» и «Ардагер»;- автомобильная дорога №1, между микрорайонами 22 и 8;- 14 микрорайон между медицинским центром «Нейрон» и «Адмирал» (спуск, подъем);- перед рынком «Сак»;- автомобильная дорога № 21, возле ЖК «Инара»;- автомобильная дорога №14;- территория возле политехнического колледжа;- автомобильная дорога №25;- между 1 и 3 микрорайонами;- пересечение автомобильных дорог №25 и 18;- 1 микрорайон в районе «Шагалы»;- перекресток между базой ОРС и «Оймаша» (Приозерный);- перекресток автомобильных дорог №18 и 3;- автодорога №20, возле торгово-развлекательного центра «Актау»;- автодорога №3, 15 микрорайон, в районе центра обслуживания населения;- пересечение автомобильных дорог №20 и 15;- 34 микрорайон, в районе областного перинатального центра;- 22 микрорайон, в районе рынка «Алем».По данным ТОО «Компания Строй Инвест 2020», в настоящее время для засыпки дорог в запасе имеется 690,08 м3 песка и 73,53 тонны соли.На работы на внутрирайонных автомобильных дорогах было задействовано 3 единицы техники и более 150 сотрудников ТОО «Акжол+К».Сотрудники подрядной организации проводят работы по подсыпке песчано-соляной смеси на автомобильных и пешеходных дорожках внутри микрорайонов.