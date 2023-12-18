Больше недели в Актау из-за порыва течёт вода в никуда

- Никому нет дела. Такое ощущение, что у нас профицит этой воды, - говорят жители 22 микрорайона.

Уже больше недели назад, по словам жителей 22 микрорайона, прямо у дома №5 произошёл порыв трубопровода под землей. Вода обильно бурлит и выходит наружу.В ГКП «КЖСА» сообщили, что специалисты выехали по данному адресу. Порыв задефектован. Ограничений пока нет.